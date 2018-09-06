Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu: Gıda ürünlerine etiket şart

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, CNR Food İstanbul'da 'besin etiketlerinde küresel güncellemeler' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda gıda ürünlerinde etiketlerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Ürünlere etiket şart. Bir şeyin içinde ne olduğunu anlamak için bu gerekli. Bir ürünün süt mü? ayran mı? çamaşır suyu mu? bilmemiz için üzeride etiket olması gerekiyor. Etiketleme yapmak dünyanın olmazsa olmaz kuralıdır" dedi.

Toplumların sağlıklarını koruyabilmek, herhangi bir sağlık bozucu olasılıkta kişinin yaşam kalitesini artırıcı ürünleri bilimsel, güvenilir, denenmiş ve kullanılabilinir şekilde tüketiciye sunmak için etiket üzerinde yazan bilgilere ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, 'sağlık bozucu olmayan bilimsel ürünlerin alınması gerektiği' uyarısında bulundu.

"TRAFİK IŞIKLARI FAYDALI OLSAYDI KAZALAR OLMAZDI"

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı stratejik planın ilk etabı olan gıda ambalajlarının değişmesi ve üzerlerinde en tehlikelisinden en sağlıklısına doğru trafik ışıkları renginde uyarılar yer alması projesine değinen Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Bakanlığın bir çalışması var, Türkiye'ye İngilizlerin trafik ışıkları uygulamasını getirmek istiyorlar. Ben de espri yaptım; trafik ışıkları dünyada ve ülkemizde de faydalı olsaydı, ışığa rağmen trafik kazaları olmazdı. Trafik kazaları ışığa rağmen var, bunu engellememiz mümkün değil" dedi.