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Prof. Dr. Gaye Usluer, CHP’den istifa etti (Gaye Usluer kimdir?)

05.05.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP Eskişehir Milletvekilli ve PM Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Prof. Dr. Gaye Usluer, CHP’den istifa etti (Gaye Usluer kimdir?)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi olan Prof. Gaye Usluer, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

CHP’den iki dönem milletvekilliği yapan ve Parti Meclisi üyesi olan Prof. Usluer, “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” dedi.

"DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL"

Prof. Dr. Usluer, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok” diye konuştu.

GAYE USLUER KİMDİR?

Prof. Dr. Gaye Usluer, 25 Mart 1957 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Babasının görevi nedeniyle Erzurum'da ilkokul 1. sınıfı, Sakarya'da ( o zaman adı Adapazarı idi ) 2. sınıfı, 3-4 ve 5. sınıfları Eskişehir'in en eski ve köklü ilkokullarından Fatih Sultan Mehmet ilkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini Süleyman Çakır Kız lisesinde gördü.

Ev hanımı olan annesinden disiplini, kurallı olmayı, SSK Bölge Müdürlüğü'nde Müfettiş olan babasından hedefli olmayı ve çalışmayı öğrendi.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 yılı hazırlık olmak üzere 7 yıl okudu. Bu süreçte eşi Mustafa Usluer ile tanıştı. Birlikte okudular. 1982'de evlendiler. 1984 ve 1988 yıllarında kızları doğdu.Gaye Usluer, 1987 "Enfeksiyon Hastalıkları veKlinik Mikrobiyoloji Uzmanı", 1993 Doçent Dr., 1998'de Prof. Dr. unvanlarını aldı. 1998'de Oxford'da John RadcliffHastanesinde 3 aylık bir eğitim süreci oldu.2007'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Rektör adayı oldu. 2010 yılından beri CHP içinde aktif siyaset yaptı. CHP Kadın Kolları MYK üyeliği, Parti eğitmenliği, Parti İçi Eğitim Kordinatörlüğü yaptı. 25 ve 26.Dönem Eskişehir Milletvekilliği yaptı. 4 dönemdir CHP Parti Meclisi Üyesi.Gaye Usluer, 2003'de babasını, 2014'de eşi Mustafa Usluer'i kaybetti.2018'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi dalında Yüksek lisans derecesi aldı.

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