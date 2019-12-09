HABER

Prof. Dr. Gökoğlu: "Saban balığının nesli tehlike altında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Adana’nın Karataş ilçesinde balıkçı ağlarına zarar verdiği iddia edilen ve alt yüzeyi insan yüzünü andırdığı için insan yüzlü saban balığı olarak bilinen canlının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu ve korunması gerektiğini bildirdi.
Karataş ilçesindeki balıkçıların, avlarda yoğun şekilde ortaya çıktığını iddia ettiği saban balıklarının ağlara zarar vermesi ve ekonomik değerinin olmaması şeklindeki açıklamalarına Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu açıklık getirdi. Gökoğlu, Akdeniz ekosisteminde Rhinobatos rhinobatos ve Rihinobatos cemiculus olmak üzere iki tür saban balığı türü olduğunu kaydetti.
Bu balıklara burnu sabana benzediği için balıkçılar tarafından saban balığı ismi verildiğini dile getiren Gökoğlu, “Kıyılarımızda iki türü var. Balıkçıların bazıları bu balığa gitar balığı da demişlerdir. Kıkırdaklı balık türlerindendir ve zararları yoktur. Kendi halinde dipten bulduğu canlılarla beslenen balıklardır” dedi.

"Nesilleri yok olma aşamasına geldi"
Bu balığın popülasyonunun artma gibi bir durumunun olmadığını, tam tersi azaldığının altını çizen Mehmet Gökoğlu, “Saban balıkları dünyada nesli giderek azalan balık türleri arasındadır. Hatta kırmızı listeye girmişlerdir. Bu balık eskiden çoktu Antalya Körfezi’nde. Kumluk bölgelerde, kıyılarda zaman zaman dalgaya kadar yavruları çıkar. Çocuk oynar gibi dalgada oynarlar. Tekrar kuma geri dönerler. Zararsız canlılardır, korumamız gerekir. Nesilleri yok olma aşamasına geldi çünkü” diye konuştu.

"Neslini korumalıyız"
Balıkçıların ağlarına çok büyük bir saban balığının yakalanması halinde zarar verebileceğini ifade eden Gökoğlu, “O da bir canlı, kendini kurtarmak için çırpınırken bir zarar vermiş olabilir. İsteyerek bir zarar vermez. Yakalanan büyük bir saban balığı ağ çekilirken zarar vermiş olabilir. Bu balıkların avcılığının yasaklanması gerekir. Ülkemizde de neslini korumalıyız. Nesilleri yok olmak üzere. Doğu Akdeniz ekosistemi içinde kumda yaşar. Yavaş hareket eder ve zararsızdır. Biz bu balıklar sularımızda olduğu için şanslıyız. Batı Akdeniz’de nadir çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

"Öldürülmesin"
Kızıldeniz orijinli balon balığının kıyı suyunun soğumasıyla birlikte sıcak suya doğru kaymaya başladığını kaydeden Gökoğlu, “Ama saban balıkları yakalandığı zaman öldürülmesin. Tarım Orman Bakanlığı bu balıkların yakalandığı zaman geri bırakılması noktasında bilgiler vermelidir. Kırmızı listedeler ve duyarlı olmamız gerekir. Alttan bakıldığı zaman siluetini andırır ama insan yüzlü bir balık değildir” dedi.

PARTNERSerdar Ortaç'tan bomba itiraf!Serdar Ortaç'tan bomba itiraf!
Kışın yağan karı saklayıp yazın satıyorlardıKışın yağan karı saklayıp yazın satıyorlardı
Ünlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandıÜnlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.