Prof. Dr. Gümürdülü: “Yemeği yavaş tüketin, çok çiğneyin”

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, sanıldığının aksine sindirimin midede değil, ağızda başladığını belirterek, sağlıklı ve rahat bir sindirim için gıdaların küçük parçalara ayrılarak, yavaş yavaş tüketilmesini önerdi. Prof. Dr. Gümürdülü, sindirimin “yenilen gıdaların vücut tarafından daha kolay emilebilmesi için küçük parçalara ayrılması” olarak ifade edildiğini belirterek, "Toplumda sık görülen kabızlık, reflü, irritable bağırsak sendromu, gıda intoleransı ve çölyak gibi birçok rahatsızlık da sindirim sistemi ile ilişkilidir" dedi. Çoğu kişi için mide ve bağırsak sorunları ön planda olsa da, sindirimin ağızda başladığını, ardından yutak, yemek borusu ve pek çok organın bu sürece dahil olduğunu belirten Prof. Dr. Gümürdülü, “Asidik bir ortama sahip olan midede iyice parçalanan yiyecekler ince bağırsaklara, oradan da kalın bağırsaklara geçiyor. Besin ve su vücut tarafından kullanılmak üzere emildikten sonra kalan posa, dışarı atılıyor” diye konuştu. “Sindirimin başlangıç noktasında gıdalar hızlı değil, yavaş yavaş ve küçük parçalara ayrılarak tüketilmelidir” uyarısında bulunan Prof. Dr. Gümürdülü, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: “Hızlı yemek yemek hem doyma hissini ortadan kaldırır hem de bir alışkanlık haline geldiğinden dolayı gereğinden fazla yemek yersiniz. Bu durum durdurulmazsa obezite ve metabolik sendrom sorunlarını meydana getirebilir."

“Tadını çıkartarak tüketin”

“Yemeklerinizin tadını çıkarın, yavaş yavaş tüketin” uyarısında bulunan Prof. Dr. Gümürdülü, şöyle devam etti;

“American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan araştırmaya göre, yiyecekleri 15 yerine 40 kez çiğnemek yüzde 12 daha az yemek yenilmesini sağlıyor. Ortalama bir kişinin kalori miktarını yüzde 12 azaltması ise yılda 11 kilo kaybetmesi anlamına geliyor. Yani bunun kısacası hem rahat sindirim hem obeziteye karşı ağzınıza aldığınız lokmanın tamamı 40’ıncı çiğnemede yutulmalıdır.”

Büyük lokmalar halinde hızlı yemek tüketiminin karında gerginliğe, yemek sırasında ve sonrasında rahatsız edici bir tokluk hissine ya da midenin üst bölümünde ağrıya ve yanmaya neden olan hazımsızlık şikayetlerine de yol açabildiğini belirten Gümürdülü, bu nedenle yemek yemeye daha çok vakit ayrılması gerektiğini vurguladı.

Sindirimi rahatlatmanın yolları

Prof. Dr. Gümürdülü, “Ayaküstü değil de sofrada oturarak yemek tüketin. Ağzınıza küçük lokmalar almak midenin sindirim için gerekli salgıları daha kolay üretmesine yardımcı olur. Lokmaları uzun uzun çiğneyin. Bu, midenizde şişkinlik ve ağırlık hissetmenizi engeller. Sofradan tıka basa doyarak kalkmamaya özen gösterin. Yemekten iki saat sonra yürüyüş yapın. Yemek ile uyku arasında en az 3 saat süre bırakın. Tüm bunlar sindirim sistemini rahatlatan en önemli etkenlerdir” diye konuştu.

