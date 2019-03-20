Türkiye’deki Enerji Ekonomisi Derneği Başkanlığı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Kazakistan’ın kurucu Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in istifa kararı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Kumbaroğlu, OPEC üyesi bile olmayan Kazakistan’ın OPEC’e destek vermek üzere Nazarbayev için bardağı taşıran son damla olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Kazakistan’ın kurucu Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in istifa kararı aldığını açıklaması, gündemin dünden bu yana en çok konuşulan konularından biri oldu. Türkiye’deki Enerji Ekonomisi Derneği Başkanlığı görevinin yanı sıra Dünya Enerji Ekonomisi Birliği’nin Avraysa stratejisi sorumlusu olan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Nazarbayev’in istifa kararı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kumbaroğlu, istifa kararından bir gün önce Kazakistan’da yaşanan bazı enerji gelişmelerine dikkati çekti.

İstifadan bir gün önce OPEC kararı

İstifasından bir gün önce Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev’in çok önemli bir açıklama yaptığını hatırlatan Kumbaroğlu, şunları söyledi: "Kazakistan Enerji Bakanı, OPEC’in üretim kısıntısına destek vermek üzere ülkenin dev petrol sahası Kashagan’da üretimin durdurulacağını açıkladı. OPEC üyesi bile olmayan Kazakistan’ın OPEC’e destek vermek üzere günlük üretiminin yüzde 11’ine denk gelen 200 bin varillik dev bir kısıntıya gidecek olması enerji çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı".