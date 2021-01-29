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Prof. Dr. Halim Hattat: Stres cinsel gücü baltalıyor

29.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Halim Hattat: Stres cinsel gücü baltalıyor

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, cinsel performansta başarısız olma düşüncesinin erkeklerin kabusu olduğunu söyleyerek, yaşadıkları 3 senaryoyu anlattı.

Bir kez başarısızlığa uğrayan erkeğin konsantre olmakta zorlandığını, kendini kontrol edemediğini vurgulayan Prof. Dr. Hattat, stresin cinsel gücü baltaladığını dile getirdi.

Başarıya ulaşmaya odaklanan erkeğin stres yaşadığını utanmaktan, partneri karşısında mahcup olmaktan korktuğunu belirten Prof. Dr. Hattat, “Hayal edilen cinsel performansa ulaşmak adeta erkekliğin ispatı haline geliyor” diye konuştu.

Cinsel performans sırasında erkeğin yaşadığı 3 senaryoyu anlatan Prof. Dr. Halim Hattat, şu ifadelere yer verdi:

“İlkinde, erkek ‘bu aralar canının istemediğini’ söylüyor. Bu nedenle yorgunmuş gibi yapıyor ve konuyu değiştiriyor. Eşi hayal kırıklığına uğramış görünüyor. Onu artık beğenip beğenmediğini soruyor. Hem suçlu hem üzgün hem de baskı altında hissediyor. İkincisinde ise erkek ‘eşi ile yakınlaştığını, keyif aldığını ve kendini birlikteliğe hazır hissettiğini’ dile getiriyor. Ancak birlikteliği denediğinde sertleşme sorunu yaşıyor. Tam birliktelik yaşayamadan cinselliği bitiriyor. Morali bozuluyor, çok utanıyor. Eşi de üzgün görünüyor. Sırtını dönüyor ve uyumaya çalışıyor. Son senaryoda ise erkek çok heyecanlanıyor ve boşalacakmış gibi hissediyor. Hemen cinsel birlikteliğe geçmek istiyor. Ne yazık ki cinsel birlikteliğe başlar başlamaz erken boşalıyor. Eşi hayal kırıklığı yaşıyor. Kendisini onu tatmin edemediği için başarısız hissediyor. Moral bozukluğu ile cinsellikleri tamamlanıyor."

'SORUN YAŞIYORSANIZ UZMANA BAŞVURUN; 2 AYDAN FAZLA BEKLEMEYİN'

Bu senaryolardan herhangi birini yaşayan erkeklere önerilerde de bulunan Prof. Dr. Hattat, “Öncelikle seks stresiyle kendi kendinize uzun süre baş etmeye çalışmayın. Bu problem mutlaka yardım gerektiren bir sorundur. Bir uzmana ne kadar geç başvurursanız yaşadığınız cinsel sorunlar da o kadar karmaşık hale gelir. En fazla 2 ay bekleyip yardım alın. Eğer gerçekten altta yatan bir sertleşme sorunu, erken boşalma veya isteksizlik problemi varsa bu sorunların tedavi edilmesi stresinizi de hafifletecektir” dedi.

Medikal tedavi yöntemlerinin olduğunu aktaran Prof. Dr. Hattat, “Performans ilaçları, enjeksiyonlar, eksiklik varsa hormon takviyeleri hem fiziksel yönden hem de psikolojik yönden erkekleri rahatlatıyor. Ancak bu tedavilerin mümkün olduğunca kısa süre, hekim kontrolünde verilmesi önem taşıyor. Kendi kendinize hiçbir ilacı kullanmayın. Bilinçsizce kullanacağınız ilaçlar işe yaramazsa depresif olabilirsiniz. İlaçlara psikolojik bağımlılık geliştirebilirsiniz veya yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Yanlış düşünceleri, inanışları değiştirmeniz olumsuz hislerinizi, stresinizi azaltacaktır” diye konuştu.

Kaynak: DHA


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