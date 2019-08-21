Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 1999 Marmara Depremi’nin 20. yılı nedeniyle Kandilli Rasathanesi’nde düzenlenen basın toplantısında, “Minimum 20 yıla ihtiyacımız var. Olası depremler 20 yıl bizi bekler. Belirli çabalar var ama yeterli olduğunu pek düşünmüyorum" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Afete Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB) Müdür Yardımcısı Yavuz Güneş basın toplantısı yaptı.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Ortalama her gün 3,9’ a kadar deprem oluyor. Depremlerin sayısı arttı. Çok sık deprem oluyor gibi düşünmeyelim. 50 günde bir 5,9’a yakın bir rakam, ortalama bir buçuk senede bir 6,9 arasında ortalama 6 buçuk yılda bir de 7’nin üzerinde bir depreme denk geliyor bu istatistik. Bunlar ortalamadır. 1900’de 2000’lere kadar gelen 119 senelik kandilli hafızasıdır” dedi.