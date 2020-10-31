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Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler: Bir bina kolay kolay böyle yıkılmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 23:00 | Son Güncelleme

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan binalara ilişkin CNN TÜRK Masası'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler: Bir bina kolay kolay böyle yıkılmaz

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bina deprem yokmuş gibi yapılmış. Bina bu hale gelince, yani kat kat kağıt gibi bu hale geliyorsa taşıyıcı elemanların iş yapmadığını anlıyorsunuz. Bir bina kolay kolay böyle yıkılmaz, isteseniz böyle yıkamazsınız.

Bu bina oranın şartlarına göre tasarlansaydı zaten o zemin etkileri dikkate alınmış olacaktı. Depremde şiddet bölgeden bölgeye değişir büyüklük bir tanedir.

"BURADA BİR ALDIRMAZLIK, BİLGİSİZLİK VAR"

Çok fazla hata var, hangi birine ne kadar ceza verilir bilinmez. Büyük resmin içine koyarsanız deprem bölgesinde yapılması gereken bir binanın şartlarını sağlamıyor. Burada bir aldırmazlık, bilgisizlik var.

"FELAKET OLURDU"

Sadece bu bölgeye ait değil. Bu bölgede sık sık bu depremler yaşanıyor. Menderes Vadisi zaten bu kapasiteye sahip. Eğer bu depremin merkezi İzmir'in içinde olsaydı daha felaket olurdu."


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