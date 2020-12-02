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Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'den sevindiren haber: Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz

02.12.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'den sevindiren haber: Daha sağlıklı bir yaza gideceğiz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, “Ocak ayından itibaren toplumun aşılanmasıyla ciddi bir bölümünün bağışıklık kazanacağını öngörüyoruz. İnşallah bahar aylarıyla beraber daha sağlıklı bir yaza gideceğiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vaka sayılarının yükselmesi ve yeni kısıtlamaların hayata geçirilmesiyle koronavirüsten kurtulmak için tek çare olarak bakılan aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'DAHA SAĞLIKLI BİR YAZA GİDİYORUZ'

Ocak ayından itibaren aşıların yapılmaya başlanmasının mümkün gözüktüğünü söyleyen Gündüz, “Bu, Türkiye’de geliştirilen aşı da olabilir. Alternatif aşılardan birisi de olabilir. Ocak ayından itibaren toplumun aşılanmasıyla birlikte gerçekten birkaç ay içerisinde toplumun ciddi bir bölümünün bağışıklık kazanacağını öngörüyoruz. İnşallah bahar aylarıyla beraber daha sağlıklı bir yaza gidiyoruz gibi duruyor. Tamamen toplumun bağışıklık kazanmasıyla ilgili bir durum bu” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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