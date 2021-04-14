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Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Depremler, Datça'da tsunami tehlikesine yol açabilir

14.04.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi’nde meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgede hem volkanik hem de diri fay hareketliliği olduğunu belirten Sözbilir, "Burası volkanizmaya bağlı depremsellik niteliği taşıyorsa bölgedeki depremler sürerse deniz altında heyelanlar devreye girebilir. Datça'da güney kesimlerinde tsunami tehlikesine yol açabilir" dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Depremler, Datça'da tsunami tehlikesine yol açabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, dün saat 23.28’de Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesinin 19,61 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2,51 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinin yanı sıra Bodrum ve Marmaris’te de hissedildi. Deprem, kısa süreli endişeye neden oldu. Bölgede son 10 günde, 100'ün üzerinde deprem olduğu belirtildi.

DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sözbilir, depremlerle ilgili değerlendirmede bulunarak, "Bu bölgede hem volkanik etkinlik anlamında aktif volkanlar söz konusu hem de ciddi anlamda diri faylar mevcut. Bölgedeki depremler 10 gündür sürüyor. 'Nisyros' adlı volkanın güneyinde sürüyor. 5 ve 4 büyüklüğünde çok sayıda deprem oldu. Deprem fırtınası şeklinde gerçekleşiyor, diyebiliriz. Bunların volkanik adanın etrafında yoğunlaşması, volkanik kökene ait olabileceğini gösteriyor" dedi.

'Nisyros'un eski yıllarda da ciddi aktivitesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Adada bir kaldera var. Bu kalderanın içinde de gaz çıkışları devam ediyor. Dolayısıyla diri bir volkan sınıfında değerlendiriliyor. Burası bu volkanizmaya bağlı depremsellik niteliği taşıyorsa bölgedeki depremler sürerse deniz altında heyelanlar devreye girebilir. Belki de Datça'da güney kesimlerinde tsunami tehlikesine yol açabilir" diye konuştu.

DHA

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