Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İstanbul için zaman daralıyor

9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa’da Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Manisa Fayı Projesi Sonuç Sunumu” konferansında Manisa fayı üzerinde yapılan incelemelerini paylaştı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, çalışmanın çok değerli olduğunu belirterek “Yer sallandığında gitmemiz gereken hedef şu olmalı, içinde bulunduğumuz binalardan emin olmalıyız ve en ufak bir endişe duymadan yaşayabilmeliyiz. Ben buraya geldikten bir hafta sonra bir deprem meydana geldi. 6 hafif yaralımız vardı. Bu yaralıların hepsi kaçmaya çalışırken yaralananlardı. Deprem kaygımız da bir problem. Bunun da nedeni içinde bulunduğumuz binalara olan güven problemi. Burada yapılmış olan çalışma önemli bir çalışma” dedi.

'75 YIL İÇERİSİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR'

Manisa kent merkezinin bulunduğu alandan geçen Manisa fayının 75 yıl içerisinde deprem üretebileceğini belirten 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Önemli şeylerden bir tanesi Manisa’nın deprem üretme aralığı ortaya çıktı. En kısa aralığı 250 yıl en uzun aralığı ise 900 yıl. Yani 250 yıl ile 900 yıl arasında bir tane yıkıcı deprem üretiyor. En son depremi 1845 yılında üretmiş. Bunlar sayısal parametreler, kesinliğe yakın sonuçlar bunlar. Dolayısıyla en son depremden 175 yıl geçmiş durumda. 250 yılı baz aldığımızda 75 yıl içerisinde Manisa fayı tekrar hareketlenebilir. Manisa fayı da 6.9’a kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Manisa fayı normal şartlarda Manisa’nın kent merkezi içerisinde geçen bir fay. Ortalama 400 bin nüfuslu kent merkezi Manisa fayının kontrolündeki bir havzada yer alıyor. Doğrudan Manisa fayının üzerinde olan yerleşimler var. Öncelikle onların elden geçirilmesi gerekiyor. Bu yapıların depreme dayanıklılığı var mıdır, ne tür özellikler sunuyor, hangi yıllarda yapılmış bu binalar? Bu anlamda bunların ortaya çıkartılması gerekiyor. Bundan sonra kentsel dönüşüm kapsamında bu binaların belli bir oradan alınması gerekiyorsa alınması gerekiyor. Alınamıyorsa ciddi ölçekte iyileştirilmesi gerekiyor bu binaların” dedi.