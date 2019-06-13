Prof. Dr. Hayat Erkanal kalp krizi geçirdi

Alınan bilgiye göre, dünyanın en önemli 10 su altı kazısı arasında gösterilen Limantepe Kazıları Başkanı Erkanal, arkadaşlarıyla dalış yapmak için Karaburun ilçesine gitti.

Dalış yaptığı sırada fenalaşan Erkanal, arkadaşları tarafından sudan çıkarılarak tekneye alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Erkanal'a karaya getirildiğinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Erkanal, kaldırıldığı Karaburun Devlet Hastanesinden, hava ambulansı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Prof. Dr. Erkanal'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(AA)

