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Prof. Dr. Hikmet Akkız: Türkiye nüfusunun yüzde 24’nün karaciğeri yağlı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Karaciğer yağlanmasına bağlı ortaya çıkan hastalıkların oranının Türkiye'de yüzde 24’e ulaştığını söyleyen Prof. Dr. Hikmet Akkız, karaciğer kanserine dikkat çekti. Karaciğer yağlanmasının obezite ile ilgisinden bahseden Prof. Dr. Akkız, karaciğer yağlanmasına rağmen Türkiye'de girişimsel radyoloji ve cerrahi alanda çok iyi çalışmalar yapıldığını anlattı.

Prof. Dr. Hikmet Akkız: Türkiye nüfusunun yüzde 24’nün karaciğeri yağlı

ÇÜ Tıp Fakültesi ve ilgili ulusal derneklerin işbirliğiyle düzenlenen karaciğer kanseri alanında en son gelişmelerin ele alınacağı 4'üncü Çukurova Hepatoselüler Karsinoma (HCC) Kongresi'ne yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre düzenleme kurulu adına açıklamalarda bulunan ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Akkız, kongrenin temel amacının tüm dünyada sıklığı giderek artan ve oldukça ölümcül bir kanser olan karaciğer kanserinin moleküler temelinden, nasıl geliştiğinden, klinik olarak ne gibi belirtiler verdiğinden ve sonunda da yeni tedavi şekillerinden söz etmek olduğunu söyledi. Akkız, "Bu kanserin gerek gelişme mekanizmaları, gerek yönetimi konusunda çok önemli gelişmeler var. Bunları irdeleyeceğiz. Kongrenin bir diğer yönü de deneyimlerimizi paylaşmak olacak. Özellikle birçok cerrahımız burada yaptıkları ameliyatların sonuçlarını anlatacaklar. Eksikliklerimizin ve başarışlarımızın görünmesi açısından önemli bir kongre" dedi.

DÜNYADA 1,9 MİLYON OBEZ VAR

Karaciğer kanserinin hızlanarak yayılmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Hikmet Akkız, Uluslararası Kanser Ajansı'nın verilerine göre 2019 yılında 8 milyon kişinin çeşitli kanser hastalıklarından öldüğünü söyledi. Karaciğer kanserinin bu sayıda etkisinin yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akkız, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılı verilerine göre dünyada 1,9 milyon obez insan var. Buna bağlı olarak yağlı karaciğer hastalığı artıyor. Dünya nüfusunun yüzde 25'i yağlı karaciğer hastalığı taşıyor. Bizde bu oran yüzde 24 civarında. Bütün bunlara rağmen çok önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Girişimsel radyoloji ve cerrahi alanı çok iyi çalışmalar yapıyor."

Karaciğer kanseri alanında en son gelişmelerin ele alınacağı kongre, 29 Şubat'a kadar devam edecek. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
karaciğer kanseri kanser

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