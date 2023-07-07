Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mucizevi besini açıkladı! Bunu yiyen 90 yaşını görüyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu favori besinini açıkladı. Bunu yiyen 90 yaşını görüyor diyen ünlü doktor mucize kür tarifini verdi. Üstelik yapımı oldukça basit. İşte hastalıklardan korunmanız ve yaşam kalitenizi artıracağınız mucize besin ve tarifi...

HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

Sağlıksız beslenme sonucu salgın hastalıklara yakalanma olasılığınız artıyor. Bu konuda favori besinin açıklayan İbrahim Saraçoğlu, mucizevi besninin brokoli olduğunu dile getirdi. Brokoli yiyerek 90 yaşına kadar yaşayabilirsiniz.

Brokoli kürü ile ömrünüze ömür katın. Bu kür tarifi ile tüm salgın hastalıklardan hem kendinizi hem de çocuğunuzu koruyun.

BROKOLİ KÜRÜ TARİFİ VE YAPILIŞI

MALZEMELER

250 gram brokoli

1 litre su

YAPILIŞI

Büyük bir tencerede yaklaşık 1 litre suyu kaynatın.

Yıkanmış brokoliyi de kaynar suya koyun ve 5 dakika kaynatın.

Pişmiş brokoliyi birkaç dakika tencerede bekletin.

Demlendikten sonra brokoli suyunu süzün ve 2 farklı kaba bölün.

Tüketim gününde taze olması gerektiğini unutmayın.

BESİN DEĞERİ

Brokoli, eşsiz faydalarının yanında düşük kalorisiyle de dikkat çeker. 100 gram brokolide 26 kalori bulunur. Bunun yanında 2,51 gram karbonhidrat ve 3,3 gram da proteine sahiptir. Brokoli aynı zamanda A, C, K, B6 ve B2 vitaminleriyle beraber potasyum, kalsiyum ve demir bakımından da zengindir.



