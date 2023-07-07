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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mucizevi besini açıkladı! Bunu yiyen 90 yaşını görüyor

07.07.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığımızı korumanın en önemli maddelerinden biri de doğru beslenmedir. Alanında uzman olan ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bu kez mucize besini açıkladı. Mucize besinin doğru kullanımı için kür tarifini de verdi. Bu besin ile tüm hastalıklardan korunmak mümkün. Üstelik bağışıklık sistemini tavan yaptırıyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mucizevi besini açıkladı! Bunu yiyen 90 yaşını görüyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu favori besinini açıkladı. Bunu yiyen 90 yaşını görüyor diyen ünlü doktor mucize kür tarifini verdi. Üstelik yapımı oldukça basit. İşte hastalıklardan korunmanız ve yaşam kalitenizi artıracağınız mucize besin ve tarifi...

HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

Sağlıksız beslenme sonucu salgın hastalıklara yakalanma olasılığınız artıyor. Bu konuda favori besinin açıklayan İbrahim Saraçoğlu, mucizevi besninin brokoli olduğunu dile getirdi. Brokoli yiyerek 90 yaşına kadar yaşayabilirsiniz.

brokoli

Brokoli kürü ile ömrünüze ömür katın. Bu kür tarifi ile tüm salgın hastalıklardan hem kendinizi hem de çocuğunuzu koruyun.

brokoli-suyU

BROKOLİ KÜRÜ TARİFİ VE YAPILIŞI

MALZEMELER
250 gram brokoli
1 litre su

YAPILIŞI

Büyük bir tencerede yaklaşık 1 litre suyu kaynatın.

Yıkanmış brokoliyi de kaynar suya koyun ve 5 dakika kaynatın.

Pişmiş brokoliyi birkaç dakika tencerede bekletin.

Demlendikten sonra brokoli suyunu süzün ve 2 farklı kaba bölün.

Tüketim gününde taze olması gerektiğini unutmayın.

BROKOLİ

BESİN DEĞERİ

Brokoli, eşsiz faydalarının yanında düşük kalorisiyle de dikkat çeker. 100 gram brokolide 26 kalori bulunur. Bunun yanında 2,51 gram karbonhidrat ve 3,3 gram da proteine sahiptir. Brokoli aynı zamanda A, C, K, B6 ve B2 vitaminleriyle beraber potasyum, kalsiyum ve demir bakımından da zengindir.

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