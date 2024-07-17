Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan doğal şifa reçetesi: Öksürüğü kökten bitiriyor, balgamı söküp atıyor!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bitmek bilmeyen balgam ve öksürüğe karşı etkili doğal şifa reçetesini paylaştı. Hazırlanması oldukça kolay olan bu karışım için tek bir malzeme yetiyor. İşte hem doğal hem de oldukça etkili olan doğal öksürük ve balgam söktürücü tarifi...

Öksürük ve balgamın kökünü kazan bu kür tarifi için tek bir malzemeye ihtiyacınız var. O da şifa deposu tere bitkisi. Eğer 15 dal tere ve yarım litre kaynamış suyunuz varsa hızla etki eden bu mucizevi içeceği deneyebilirsiniz.

Öksürük ve balgam şikayetlerine iyi gelen doğal şifa reçetesini Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu paylaşmıştı. Bunun için, yarım litre kaynamış suya 15 dal tere atıp ağzı kapalı olarak 3 dakika bekletin. Yemeklerden 2 saat önce veya 2 saat sonra içerseniz öksürük ve balgam şikayetiniz ortadan kalkar.

Bu kürün etkili olabilmesi için 5 gün boyunca her gün yapmanız gerekir. Balgamınızın vücuttan temizlendiğini, öksürüğünüzün geçtiğini ve solunu yollarınızın açıldığını göreceksiniz.