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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize besin: Kolesterolü bitiriyor, idrar yollarını temizliyor! Faydaları saymakla bitmiyor

27.08.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır, doğanın bize sunduğu nimetler arasında yer alıyor. Haşlanmış, patlamış ve közlenmiş gibi çeşitleri bulunan mısır her haliyle çok seviliyor. Mısırı ayıklarken çöpe atılan mısır püskülleri içerdikleri doğal bileşikler sayesinde sağlığa pek çok olumlu katkı sağlıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun favori besini olan mısır püsküllerinin mucizevi faydalarını haberimizde derledik.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize besin: Kolesterolü bitiriyor, idrar yollarını temizliyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Fosfor, magnezyum, demir, potasyum gibi pek çok yararlı bileşen içeren mısır, insan sağlığına büyük fayda sağlıyor. Mısır, Meksika ve Orta Amerika kökenli bir bitkidir. Her çeşidi ile yediden yetmişe severek tüketilen mısırın püsküllerinin de oldukça faydalı olduğu ortaya çıktı. Çoğu kişinin çöpe attığu mısır püsküllerinin mucize faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Mısır püskülü, mısır bitkisinin tepesindeki tüylerle kaplı yapıdır. Mısırın olgunlaşmış koçanından çıkan bu püsküller, mısırların üzerindeki tüylü ve ipeksi görünümüyle tanınır. Mısır püskülleri genellikle mısır taneleri ile birlikte tüketilmez, ancak mısırın dış katmanlarını çıkardığınızda bu püsküller ortaya çıkar.

misir-puskulu

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA SON

Mısır püsküllerinin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri idrar yolu sağlığının desteklenmesidir. İçerdikleri doğal bileşikler sayesinde, idrar yollarını temizlemede yardımcı olabilirler. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine ve tedavisine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

püsk

YAŞLANMA KARŞITI ETİKİSİ GÖSTERİYOR

Mısır püsküllerinde antioksidanlar bulunur. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilirler. Bu nedenle, mısır püsküllerinin anti-aging etkileri olduğuna inanılır.

mısır

ÖDEM ATICI

Mısır püskülleri, idrar söktürücü özelliklere sahip olabilir. Bu özellikleri sayesinde vücutta biriken fazla sıvının atılmasına yardımcı olabilir ve ödem oluşumunu azaltabilir.

mısır 2

KOLESTEROLÜ VÜCUTTAN ATIYOR

Bazı araştırmalar, mısır püsküllerinin kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve kolesterolün bağırsaklardan atılmasını destekler.

mısır püskülü

YÜKSEK TANSİYON RİSKİNİ AZALTIR

Mısır püsküllerinde bulunan bazı bileşiklerin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, hipertansiyon riskini azaltmada potansiyel rol oynayabilirler.

püskül

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI TARİFİ

Mısır püskülü çayı, mısır koçanının üst kısmında bulunan tüylü yapıların kurutulup çay olarak kullanılmasıyla elde edilir.

Malzemeler:

  • Taze veya kurutulmuş mısır püskülleri

  • Su

  • Bal veya limon (isteğe bağlı)

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Yapılışı:

Eğer taze mısır püskülü kullanacaksanız, koçanın üst kısmındaki tüyleri dikkatlice koparın ve temizleyin.

Eğer kurutulmuş mısır püskülü kullanacaksanız, bir doğal gıda mağazasından veya çevrimiçi satış platformlarından temin edebilirsiniz.

Bir su bardağı su kaynatın. İsterseniz daha fazla çay yapmak için su miktarını artırabilirsiniz.

Kaynar suyu bir fincana dökün. Hazırladığınız mısır püsküllerini suya ekleyin.

Üzerini bir tabak veya bir kâğıt havlu ile örtün ve çayın demlenmesi için 5-10 dakika bekleyin. Demleme süresini artırarak daha yoğun bir tat elde edebilirsiniz

Mısır püsküllerini çaydan çıkartın veya süzgeç yardımıyla süzün.

İsteğe bağlı olarak çayınıza bal veya limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

Sıcak olarak servis edin.

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