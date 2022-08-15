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  4. Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdi: Egzamayı geçirecek tarif, Egzama nedir, Nasıl geçer?

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdi: Egzamayı geçirecek tarif, Egzama nedir, Nasıl geçer?

15.08.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzama birçok kişide görülen deri hastalığıdır. Her yaştan kişide görülebilen egzamanın tedavisinin aksatılmaması gerekmektedir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu egzama tedavisi için yapılabilecek doğal kürlerin tarifini verdi. Eğer geçmeyen egzama şikayetiniz varsa doktora başvurabilirsiniz.

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdi: Egzamayı geçirecek tarif, Egzama nedir, Nasıl geçer?

Egzama el, ayak, bacak, saç gibi çeşitli bölgelerde kırmızı ve beyaz renklerde görülen pul pul kabuklanmalardır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bu hastalık kızarıklığa, kaşıntıya, şişliğe neden olmaktadır. Egzamanın nedeni tam olarak bilinmese de stresle tetiklendiği söylenmektedir. Egzamanın tedavisini aksatmamak gerekir çünkü egzama belirtileri gösteren ciltte cilt bütünlüğünü bozan çatlaklar oluşabilir ve akabinde bakteriler cilde girip enfeksiyon oluşmasına sebep olabilir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu egzamaya iyi gelecek doğal kür tarifi verdi. Ayrıca egzama hastalarının tedavi sürecinde beslenmelerinde sarımsak, portakal suyu, turşu, karabiber, pulbiber gibi gıdalarda uzak durmaları gerektiğini belirtti.

EGZAMAYI GEÇİRECEK TARİF

DUT KURUSU

Yeni Proje - 2022-08-15T085617.631

1 avuç beyaz dut kurusunu yarım litre klorsuz suda 5 dakika kaynatın. Egzamalı bölgelere sürün. Bu karışımı düzenli olarak uygulayın.

ISIRGAN BİTKİSİ

Yeni Proje - 2022-08-15T085631.415

Isırgan bitkisini 1 ay boyunca düzenli olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 bardak suda 1 tatlı kaşığı olarak kaynatıp için.

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