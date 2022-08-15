Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdi: Egzamayı geçirecek tarif, Egzama nedir, Nasıl geçer?

Egzama el, ayak, bacak, saç gibi çeşitli bölgelerde kırmızı ve beyaz renklerde görülen pul pul kabuklanmalardır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bu hastalık kızarıklığa, kaşıntıya, şişliğe neden olmaktadır. Egzamanın nedeni tam olarak bilinmese de stresle tetiklendiği söylenmektedir. Egzamanın tedavisini aksatmamak gerekir çünkü egzama belirtileri gösteren ciltte cilt bütünlüğünü bozan çatlaklar oluşabilir ve akabinde bakteriler cilde girip enfeksiyon oluşmasına sebep olabilir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu egzamaya iyi gelecek doğal kür tarifi verdi. Ayrıca egzama hastalarının tedavi sürecinde beslenmelerinde sarımsak, portakal suyu, turşu, karabiber, pulbiber gibi gıdalarda uzak durmaları gerektiğini belirtti.

EGZAMAYI GEÇİRECEK TARİF

DUT KURUSU

1 avuç beyaz dut kurusunu yarım litre klorsuz suda 5 dakika kaynatın. Egzamalı bölgelere sürün. Bu karışımı düzenli olarak uygulayın.

ISIRGAN BİTKİSİ

Isırgan bitkisini 1 ay boyunca düzenli olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 bardak suda 1 tatlı kaşığı olarak kaynatıp için.



