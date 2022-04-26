HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdi! Prostatit ve Polistikover için...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdi! Prostatit ve Polistikover için...

26.04.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığımızı tehlikeye atan çok çeşitli hastalıklar bulunuyor. Bu hastalıkların iyileşmesi için tıbbi tedaviler bulunsa da bazı bitkisel kürler de hastalıkların iyileşmesinde çok etkili sonuçlar verebiliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun soğan kürü tarifi ile prostatit, polikistikover gibi hastalıklarınızı tedavi edebilir ve çok kolay bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdi! Prostatit ve Polistikover için...

Soğan mutfakta en sık kullanılan besinler arasında yer alıyor. Kokusu rahatsız etse de yemeklere verdiği eşsiz tadı onu vazgeçilmez kılıyor. Soğanın lezzetinin yanında saymakla bitmeyen birçok faydası da bulunuyor. Vücudu toksinlerden temizliyor, kilo vermeye yardımcı oluyor, kanseri önlüyor, Polikistikover, adet düzensizliği gibi hastalıkların iyileşmesini sağlıyor. Prod Dr. İbrahim Saraçoğlu soğan kürü tarifinin düzenli yapılmasını öneriyor.

PROSTATİT AĞRILARI İÇİN SOĞAN KÜRÜ NASIL YAPILIR?

s4

Bir hafta boyunca her gün sabah ve akşam ikişer adet orta boy kuru soğan preslenip yarım dilim ekmekle beraber tüketilir. Presleme esnasında çıkan soğanın suyunu ziyan etmeyiniz ve de kesinlikle tuzlamayınız. Soğanı presleme imkânı bulamıyorsanız, ağızda uzun uzun çiğneyerek beraberinde yarım dilim ekmekle beraber tüketebilirsiniz. Soğan suyunu çıkarmak için meyve sıkacağını kullanabilirsiniz. Kuru soğanın suda veya ateşte pişirilmeden çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini de unutmayınız.

POLİKİSTİK OVER İÇİN SOĞAN KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Yapılacak kürde mutlaka beyaz soğan kullanılmalı, kesinlikle mor ya da kırmızı soğan tercih edilmemelidir.
1 orta boy beyaz soğan dörde bölünür. Daha önceden kaynatılmış 2 su bardağı klorsuz suya bölünen soğanlar eklenir. Ocakta 5 dakika kaynatıldıktan sonra içine herhangi bir şey eklenmeden öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak 15 gün boyunca içilmelidir. Soğan suyu kürü 15 gün düzenli içildikten sonra 6 ay ara verilmeli ve 15 gün daha düzenli olarak içilmelidir.

SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

s1

  • Kadınlarda meydana gelen çikolata kisti (endometriosis) ve miyom oluşumlarına karşı tedavi edicidir.
  • Polikistik over sendromu tedavisinde faydalıdır.
  • Kadınların yaşadığı adet düzensizliğini ortadan kaldırmaya oldukça etkilidir.
  • Menopoz şikayetlerini azaltmak için içilmelidir.
  • Vajinal akıntılarda kullanılmalıdır.
  • Kıl dönmelerinde fayda sağlayacaktır.
  • Hamile kalmak isteyenlerin, sorunlarına çare olacaktır.
  • Ciltte çıkan iltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi edicidir.
  • İçeriğindeki sulfosid nedeniyle antibiyotik özelliğine sahiptir.
  • Dolaşım sistemini düzenler.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bulunmaktadır.
  • Vücutta meydana gelen yağlanmayı azaltacağından, zayıflamaya yardımcı olur.
  • Stres giderici ve balgam söktürücü etkileri vardır.
  • Prostatta oluşan iltihapları azaltıcı etkileri nedeniyle, ağrıların azalmasına yardımcıdır.
  • Çiğ soğan tüketimi, yemek sonrasında kandaki total gliserit oranını düşürür.
  • Sinüzit rahatsızlığının ilerlemesini önler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelin olamadan hastanelik oldu! Yüzü tamamen değiştiGelin olamadan hastanelik oldu! Yüzü tamamen değişti
Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepkiKabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki
Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunçDers boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Adnan Saraçoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Pakistanlı çete dehşeti! Taksim Meydanı'nda gezerken kaçırıldılar

Pakistanlı çete dehşeti! Taksim Meydanı'nda gezerken kaçırıldılar

Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İspat istemiştiniz, işte ispatı

Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İspat istemiştiniz, işte ispatı

İlginizi Çekebilir

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Çin’den korkutan manzara! Çocuklar böyle götürüldü

Çin’den korkutan manzara! Çocuklar böyle götürüldü

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.