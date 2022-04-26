Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerdi! Prostatit ve Polistikover için...

Soğan mutfakta en sık kullanılan besinler arasında yer alıyor. Kokusu rahatsız etse de yemeklere verdiği eşsiz tadı onu vazgeçilmez kılıyor. Soğanın lezzetinin yanında saymakla bitmeyen birçok faydası da bulunuyor. Vücudu toksinlerden temizliyor, kilo vermeye yardımcı oluyor, kanseri önlüyor, Polikistikover, adet düzensizliği gibi hastalıkların iyileşmesini sağlıyor. Prod Dr. İbrahim Saraçoğlu soğan kürü tarifinin düzenli yapılmasını öneriyor.

PROSTATİT AĞRILARI İÇİN SOĞAN KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Bir hafta boyunca her gün sabah ve akşam ikişer adet orta boy kuru soğan preslenip yarım dilim ekmekle beraber tüketilir. Presleme esnasında çıkan soğanın suyunu ziyan etmeyiniz ve de kesinlikle tuzlamayınız. Soğanı presleme imkânı bulamıyorsanız, ağızda uzun uzun çiğneyerek beraberinde yarım dilim ekmekle beraber tüketebilirsiniz. Soğan suyunu çıkarmak için meyve sıkacağını kullanabilirsiniz. Kuru soğanın suda veya ateşte pişirilmeden çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini de unutmayınız.

POLİKİSTİK OVER İÇİN SOĞAN KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Yapılacak kürde mutlaka beyaz soğan kullanılmalı, kesinlikle mor ya da kırmızı soğan tercih edilmemelidir.

1 orta boy beyaz soğan dörde bölünür. Daha önceden kaynatılmış 2 su bardağı klorsuz suya bölünen soğanlar eklenir. Ocakta 5 dakika kaynatıldıktan sonra içine herhangi bir şey eklenmeden öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak 15 gün boyunca içilmelidir. Soğan suyu kürü 15 gün düzenli içildikten sonra 6 ay ara verilmeli ve 15 gün daha düzenli olarak içilmelidir.

SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?