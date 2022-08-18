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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Tiroid için mucizevi kür

18.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiroit hastalıkları toplumda sıklıkla görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Genel sağlığı oldukça etkileyen bu hastalıklara sahip kişilerin beslenmesine ekstra özen göstermesi gerekiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tiroid hastalıklarına iyi gelecek dereotu kürünün tarifini verdi.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Tiroid için mucizevi kür

Tiroit bezi, boyutu küçük olmasına karşın salgıladığı hormonlarla vücudumuz için çok önemli işlevlere sahiptir. Bu organın temel görevlerinden biri vücut metabolizmasını ayarlayan T3 ve T4 hormonlarını salgılamaktır. Tiroid bezinin normal düzeyden az ya da aşırı hormon salgılamasına bağlı olarak, diğer organlar da hızlı ya da yavaş çalışır. Tiroit hormonlarında yaşanan problemler tüm sağlığı etkilemektedir. Tiroit hormonlarının az salgılanması yani hipotiroidi durumunda bağırsaktan saç teline kadar bütün metabolizma yavaşlayarak, saç dökülmesi, unutkanlık, uykuya eğilim, kilo alma, halsizlik, seste kalınlaşma gibi şikayetler ortaya çıkar. Bu hormonun fazlalığı yani hipertiroidi durumunda ise aşırı terleme, saç dökülmesi ve hızlı kilo kaybı görülür. Tiroid hastalıkları önemlidir ve mutlaka doktorda tedavi ettirilmelidir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tiroid hastalıkları için dereotu kürü tarifi verdi.

TİROİD HASTALIKLARI İÇİN DEREOTU KÜRÜ

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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bu kürün özellikle nodüller için de etkili olduğunu söylüyor. Bu kürü ayrıca bitkisel olarak da yardımcı ve destekleyici kür kullanabilirsiniz. Hipotiroid (Tiroidin yavaş çalışması) ya da Hipertiroid (Tiroidin hızlı çalışması) durumunda, dereotu kürü uygulanacaktır. Tiroid glandının her iki durumunda da kürün uygulanış tarzı aynıdır.

DEREOTU KÜRÜ NASIL YAPILIR?

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Sabah, öğle ve akşam aç karnına, öğünlerden 15 dakika önce 1 yemek kaşığı dolusu taze yeşil dereotu birkaç kere çiğnendikten sonra 2-3 yudum su ile yutulacaktır. Bu küre hiç ara verilmeden 3 ay devam edilir. Kürün ikinci ayından sonra tiroid hormonlarınızı zaman zaman kontrol ettirin, çünkü kullandığınız ilacın miktarını azaltmanız gerekebilir. İlaç azaltımını doktorunuza danışmadan kesinlikle kendi kendinize karar vermeyin. Tiroid nodüllerinin küçülmesinde ya da ilerlemesinde de bu kür oldukça etkilidir. Gerekirse dereotu kürüne daha uzun zaman devam edilebilir.


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