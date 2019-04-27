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Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlarla bir araya gelen ünlü tarihçi ve yazar Prof.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlarla bir araya gelen ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar” dedi.
Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 11. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Söyleşinin yapıldığı Yahya Kaptan Salonu tıklım tıklım dolarken, Prof. Dr. Ortaylı salona girdiğinde alkış tufanı koptu. Prof. Dr. Ortaylı, “Bir Ömür Nasıl Geçer” adlı söyleşide, “Farklı diller üretim aracıdır. İnsanlar ve toplumlar dile önem vermelidir. Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar. Mesela İngiltere gücünü nereden alıyor söyleyeyim size, dilinden alıyor. İngiltere’de gazeteler doğru ve düzgün İngilizce ile haberlerini yazıyor. Televizyonlarda herkes düzgün İngilizce’yle konuşuyor. Biz de böyle yapmalıyız. Ama maalesef televizyonlarımız ve gazetelerimiz buna hiç önem vermiyor” dedi.
“Ekrana çıkan her kişi standart Türkçe ile konuşmak zorundadır” diyen Ortaylı, “Spikerler ve kamera önünde kim varsa Türkçe’yi düzgün konuşmalıdır. Panele çıkan ve özellikle siyasi partilerin sözcüleri kesinlikle Türkçe’yi düzgün konuşmalıdır. Çünkü onlar toplumda en fazla dinlenen insanlar. Televizyonlarda ve gazetelerde artık bu kontroller bitmiş gibi görünüyor ama kontrol mutlaka olmalı. RTÜK tabii ki belli kontrolleri yapıyor ama dilimizi iyi kullandırmak için topyekün karar almalıyız” diye konuştu.
Eğitim sistemindeki yanlışlardan da bahseden Ortaylı, "Robotla eğitim olmaz” dedi. Robot derslerinden önce öğrenilmesi gereken derslerin olduğunu söyleyen Ortaylı, “Eğitim Roma’dan ve Sümerler’den beri çocukların gramer öğrenmesi ile başladı. Çocuklara matematik, coğrafya, hatta gökyüzü bilimi öğretirlerdi. Çocukların musiki ve beden eğitimine de ihtiyacı vardır, eğer iyi bir birey olmasını istiyorsak. Bu sebeplerden dolayı robotlarla eğitim olmaz, böyle bir eğitim sistemi de olamaz” ifadelerini kullandı.
Söyleşinin ardından İlber Ortaylı, uzun kuyrukların oluştuğu alanda kitaplarını imzaladı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”
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