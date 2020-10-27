HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kızdıran görüntü! Sosyal medyadan paylaştı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kızdıran görüntü! Sosyal medyadan paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Ünlü Tarihçi Prof. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından tarihi Laleli Camisinin avizelerinin fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kızdıran görüntü! Sosyal medyadan paylaştı

Tarihi caminin avizelerine asılan ampuller Ortaylı’yı kızdırırken, uzun bir mesaj paylaştı. Ortaylı mesajında, “Laleli Camii, Nuruosmaniye’deki bağıran barok üslubun aksine biraz daha Osmanlılaşmıştır ama orijinal ve güzel bir eserdir. Medresesi 1911 yangınında dört duvar haline gelmiş. Mübahat Kütükoğlu Hoca bunu tespit etmişti. Kütüphanesinin encamını İsmail Erünsal Hoca anlatıyor. İçindeki yazmalar eksiksiz olarak Süleymaniye Kitaplığı’na nakledildi” ifadelerini kullandı.

Ortaylı devamında ise eleştirerek şunları yazdı:

“Bir zevksizlik, bu camii de sardı. Muhteşem avizeye takılan lambalar, haklı olarak sosyal medyanın dikkatini celbetti. Tarihi İstanbul’u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş.

Bazı camilerimizde çok meraklı, hatta eserin tarihini tetkik eden imamlar ve müezzinler var. Bazılarında ise hiç böyle bir eğilim görülmüyor. Suriçi’ndeki tarihi camilerin personelinin Osmanlı estetiğinden (bediiyatından) anlamaları lazım. Vakıf Genel Müdürlüğü’nün de devamlı bir teftiş kuruluyla bu tarihi eserleri gözden geçirmesi şarttır.”

ılber


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
İstanbul'da yine aynı manzara...İstanbul'da yine aynı manzara...
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi! Bu bulgular varsa dikkat
Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi! Bu bulgular varsa dikkat
29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı! Ankara'da 7 DAEŞ'li yakalandı
29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı!
22 yaşındaki muhtarın gençlik derdi: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Bankaya gidince hayatlarının şokunu yaşadılar: Bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış
Bankaya gidince hayatlarının şokunu yaşadılar: Bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış
İstanbul'da yine aynı manzara... Toplu ulaşımda yoğunluk devam ediyor
İstanbul'da yine aynı manzara...
Hatay'daki patlamanın ardından teröre Türk bayraklı tepki
Hatay'daki patlamanın ardından teröre Türk bayraklı tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.