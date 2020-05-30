Prof. Dr. İlhami Çelik: Belki de yaz aylarında virüse hiç rastlamayacağız

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklamada, koronavirüsle alakalı bilgiler verdi. Vatandaşların bir süre daha yan yana saf tutamayacaklarını kaydeden Çelik, "Cuma namazında sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak ve doğal havalanan bir ortamda bunu yapmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın da buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Maalesef bir süre daha yan yana saf tutamayacağımız gözüküyor. Dolayısıyla bu önlemlere mutlaka uymaları gerekiyor. Maske ve mesafe kuralı çok önemlidir. Çünkü şu anda semptomu olmayan vakalar olabilir ve bize bulaşabilir. Etrafımızda öksüren ve hapşıran biri olmasa dahi bu semptom vermeyen insanlar olabileceğini aklımızda bulunduralım, mutlaka bu kurallara uyalım. Şu anda rehavete yer yok. sadece temkinli olacağız ama korkmayacağız. En önemli şey bu. İnsanın korkmaması ve endişe etmemesi lazım ama önlemlerimizi de almamız gerekiyor" dedi. "ÇOCUKLARI VİRÜS TAŞIYABİLİR DİYE İHMAL ETMEYİN" Prof. Dr. Çelik, "Vatandaşlarımızın kendi ailelerinde sıkıntı yok. Eğer siz çocuğunuzu evde bu virüsü taşıyabilir diye kendinizi uzak tutarsanız bunun sonuçları çok daha ağır olur. Bunu ruhsal açıdan söylüyorum. Çocuğun sizin sevginize ve yardımınıza ihtiyacı var. Onun yanında olmanız gerekiyor. Zaten o taşıyorsa size her an bulaşmış olabilir. Biz çocuklarımızı ‘Süper taşıyıcı olabilir’ diye kendimizden uzak tutmamız son derece yanlış bir algı ve davranış olur. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmamız lazım. Onları kucaklamamız ve gerekli ihtimamı göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

18 yaş üstü sokağa çıkan gençlere uyarılarda bulunan Çelik, “Bir kere eve girdikten sonra mutlaka ellerini yıkayacaklar. Bu en basit önlemdir. Maskelerinin dış yüzeyine dokunmayacaklar. Ellerini yıkamadan da yüzlerine temas etmeyecekler. Bu çok önemlidir. Dışarıda da sosyal mesafenin mutlaka korunması lazım. Özellikle kapalı ortamlarda mutlaka maskemizi takacağız. En önemlisi de el hijyenine dikkat edeceğiz. Çünkü bu yolla bulaşan hastalarımız var" ifadelerini kullandı. "VİRÜSÜ BİRBİRİMİZE BULAŞTIRMAYI ENGELLERSEK İKİNCİ DALGA GELMEYECEK" Çelik, "Şu anda Türkiye’nin nüfusu 83 milyon civarında. Yaklaşık 150 bin vakamız var. 83 milyona yakın vatandaşımızın halen bu virüse duyarlı olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla virüse duyarlı insan sayısı fazlaysa, bunlara bulaşabilir anlamında gelir. Bu virüsü birbirimize bulaştırmamanın yolu da Bakanlığımızın açıkladığı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymamız lazım. Bunlara uyarsak virüs kendiliğinden ortadan kaybolacaktır. Sadece insanda yaşadığı için, başka bir ortamda yaşayamadığı için kendiliğinden yok olacaktır" şeklinde konuştu.