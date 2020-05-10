Prof. Dr. İlhan Çetin'den umutlandıran 'Haziran' açıklaması

Halk sağlığı uzmanı da olan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede son dönemlerde çok güzel ve sevindirici sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Özellikle büyükşehirlerde ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının işe yaradığını vurgulayan Çetin, ramazanda halkın kurallara ve alınan tedbirlere daha fazla riayet etmeye başladığını dile getirdi.

Çetin, Kovid-19 tedbirlerinin devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Aynı hızla tedbirlere riayet edecek olursak 19 Mayıs'ta çok daha az bir vaka sayısıyla karşılaşacağız, diye düşünüyorum. Rakamlar çok sevindirici, kurallara uyulduğunun göstergesi." dedi.

Yoğun bakımdaki ve solunum cihazına bağlı vaka sayılarında ciddi azalma olduğuna işaret eden Çetin, "Normalleşme süreciyle alakalı üç şeyin altını her zaman çizeceğiz. Birincisi sosyal mesafenin muhafaza edilmesi. İkincisi hijyen, özellikle el hijyenine çok dikkat etmek durumundayız. Üçüncü ise halkın yoğun olduğu alanlarda maske takmak. Bunlar yeni normalimizin en önemli konuları." diye konuştu.