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Prof. Dr. Işıklı: Ayanis Kalesi'nin dünyaya açılması gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

VAN'da, Urartu Kralı II.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN (DHA) - VAN'da, Urartu Kralı II. Rusa tarafından 2 bin 700 yıl önce inşa edilen ve Urartu medeniyetinin son görkemli kalesi olarak bilinen Ayanis Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Ayanis Kalesi'nin özellikle de içinde barındırdığı yapıların turizme açılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz" dedi. Van Gölü'nün doğu kıyısında yer alan Ayanis Kalesi, süslemeleri, mimari yapısı ve kalıntılarıyla Urartular dönemine ait önemli bilgiler sunuyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan Ayanis Kalesi'nde 30 yıldır kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında devam eden kazılarda 22 kişilik ekip görev alıyor. URARTU KRALLIĞI'NIN SON BÜYÜK KALESİ Ayanis Kalesi'nin önemine değinen Kazı Başkanı Prof. Dr. Işıklı, "Urartu bu yörenin, Doğu Anadolu'nun Van merkezli en büyük ve en güçlü krallıklarından biri. Ve yaklaşık 300 yıl bu coğrafyada hüküm sürmüş bir uygarlık. Bu uygarlık günümüze başta kale olmak üzere çok sayıda anıtsal yapı bırakmış. Bunların arasında Ayanis Kalesi bu kalelerden bir tanesi. Ayanis Kalesi'nin şöyle bir özelliği var. Urartu krallarının yapabildiği son büyük kaledir. Urartu Kralı 2. Rusa bu da aynı zamanda yönetimde güçlü olduğunu bildiğimiz son kral. Ondan sonra Urartu tarihi karanlık bir sürece giriyor. Biz arkeologların cevaplayamadığı birçok soru var. Şuan ki bilgilerimize göre Ayanis'in son büyük kralının kurduğu son büyük kale olarak tanımlıyoruz. Urartu bütün ihtişamını biriktirdiği bütün kültürel birikimini sanki bu kalede yansıtmış gibi. Taşlarda olağanüstü bir işçilik görüyorsunuz. Mimari çok büyük ve anıtsal, çok görkemli" diye konuştu. KAZI ÇALIŞMALARI 30 YILDIR DEVAM EDİYOR Prof. Dr. Işıklı, aralıksız 30 yıldır devam eden kazı çalışmalarında Urartu kültürü adına anıtsal birçok mimarinin günışığına çıkarıldığını söyledi. Bunların içinde dini tapınak yapısı ve onunla bağlantılı olarak podyumlu salonun çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Işıklı, bu iki alanın korunmasına dönük çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Bölge turizminin hızla ilerleyen potansiyelinin yüksek olduğunu da belirten Prof. Dr. Işıklı, şöyle konuştu: "Ayanis Kalesi kazıları özellikle de içinde barındırdığı yapılar bir an önce bölge turizmine ve insanlık hizmetine sunulmalı teşhire açılmalı diye düşünüyorum. Biz ön çalışmalara başladık. Fakat daha çok işimiz var. Profesyonel ekiple teşhir tanzim ve sergi açılması konusunda bir proje hayata geçirilmeli. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz. Eğer Ayanis Kalesi'ndeki bu Haldi tapınağı bir şekilde sergiye açılırsa ben eminim ki bölgedeki Urartu arkeolojisi büyük bir ivme kazanacaktır. Bu sene bu projeye dönük ön çalışma yürüttük. Bölge turizmi hızla ilerleyen potansiyeli yüksek olan bir alan."

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