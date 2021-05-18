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  4. Prof. Dr. İsmail Koyuncu: Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır

Prof. Dr. İsmail Koyuncu: Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır

18.05.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Merkezini ziyaret ederek yeni yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Prof. Dr. İsmail Koyuncu: Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır

Rektör Koyuncu, Türkiye genelinde 100’ü aşkın kampüste, eğitimin İTÜ’nün büyük birikiminden destek alarak gerçekleştiğini söyledi.

"MOTİVASYONUMUZ ÇOCUKLARIMIZ, ÇOCUKLARIMIZ YARINIMIZDIR"

Prof. Dr. Koyuncu, “Çocuklarımız varlığımızın teminatıdır. Eğitim kadromuz, çocuklarımızı bu bilinç içinde yetiştiriyor. Deneyimli ve yüksek donanımlı bir yönetime sahibiz. Bu, çocuklarımız kadar eğitim kadromuz için de önemli bir farklılık sunuyor. İTÜ’nün desteğinin hissedilmesi, eğitim süreçlerini her açıdan daha verimli kılacaktır. Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır” dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin yeni yönetimini oluşturan, Prof. Dr. Ali Deniz, Serhat Özeren, Hatice Düzgün ve Genel Müdür Ali Rıza Lüle ile bir araya gelen Rektör Koyuncu, yeni yönetime başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa Koleji
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