1983 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında dönem birincisi olarak mezun olan İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Demir bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Prof. Dr. Kadir Demir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kadir Demir hangi çalışmalarda bulundu?

PROF. DR. KADİR DEMİR KİMDİR?

Gastroenteroloji Uzmanı olan Prof. Dr. Kadir Demir, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesidir. 57 yaşında olup 1964 senesinde Gaziantep'te dünyaya gelmiş olan Kadir Demir, ilk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlamıştır. 1983 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında dönem birincisi olarak mezun olmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1995 yılında iç hastalıkları uzmanı, 2000 senesinde gastroenteroloji doçenti olmuştur ve 2006 yılında profesör kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Mide, bağırsak ve karaciğer hastalıkları konusunda 120'nin üzerinde ulusal ve uluslararası yayımlanmış çalışması bulunmakta olan Prof. Dr. Kadir Demir, halen İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki çalışmalarına devam etmekte. Prof. Dr. Kadir Demir'in profesyonel anlamda özel ilgi alanları arasında hassas barsak, dispepsi, reflü hastalığı, kronik hepatitler ve karaciğer yağlanması bulunuyor.



