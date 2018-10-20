Prof. Dr. Karatay: Pastırmayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme üzerine önerilerde bulundu. Prof. Dr. Canan Karatay, "Pastırmayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Ama doğal olanını yiyeceksiniz. Hakiki Kayseri pastırmasının hiçbir zararı olmaz" dedi.

Kayseri'de 2'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 'sağlıklı beslenme' üzerine söyleşide konuştu. Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye çok sayıda vatandaş katıldı. Slayt eşliğinde sunum yapan Prof. Dr. Karatay, "30 türlü yağ gerekli ve şarttır. 2 türlü yağ tehlikelidir. Bunlardan biri şekere ve una bağlı trigliseridler, diğeri ise endüstrinin ürettiği bozulmuş trans yağlardır. Bütün hastalığın ana maddesi bu yağdır. Trigliseridler damar sertliği yapıyor" dedi.

'HASTALIKAR GENETİK DEĞİLDİR'