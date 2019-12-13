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Prof. Dr. Karatay'ın "tavuk döner" açıklamasına suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:48 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Karatay'ın "tavuk döner" açıklamasına suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyeleri, bir röportajında tavuk döner ve tavuk döner işi yapanlarla ilgili kullandığı ifadelerle bu piyasanın fiyatlarını etkilediğini iddia ettikleri Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve başkan yardımcısı Ahmet Küçük ile dernek üyeleri, Prof. Dr. Karatay aleyhine hazırlanan suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

TÜRES'in şikayetçi olduğu, dernek başkanı Ramazan Bingöl'ün beyanlarının yer aldığı dilekçede, Canan Karatay'ın, bir röportajında kullandığı, "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor." ifadeleri nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesi kapsamında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülen "işçi ücretleri veya besin ve malların fiyatlarını etkilemek" suçundan yargılanması talep edildi.

Adliye önünde açıklama yapan Ramazan Bingöl, besin piyasasında iyi hizmet sunulabilmesi için yıllardır mücadele ettiklerini belirterek, cebinde 5-6 lira bulunan bir insanın da sağlıklı yapılan tavuk döneri yediğini söyledi.

- "Açıklamadan sonra piyasada yüzde 30 düşüş yaşanmış"

Canan Karatay'ın açıklamalarıyla piyasayı etkileyerek, bu işi yapan milyonlarca insanın ve ülkenin ekonomisiyle oynadığını savunan Bingöl, ucuz dönerin de gayet sağlıklı olabileceğini savundu. Bilgöl, Karatay'ın genelleme yaparak işini iyi yapan esnafı töhmet altında bıraktığını öne sürdü.

Bingöl, bu tür işletmeleri denetleyen devlet kurumlarının olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı var. Bizim gibi STK'lar var. Ürünlerde bir sorun varsa, devlet kurumları ve STK'lar zaten gerekeni yapıyor. Denetim sürdürülüyor. Canan hanıma mı kaldı bu iş? Devlet ne iş yapıyor? O zaman işletmeleri kapatalım, Canan hanımı dinlesin herkes. Bunun bir vebali olmalı." dedi.

Derneklerinin kötü işletmecilerin peşine düştüğünü ve bu konunun takipçisi olduklarını da kaydeden Bingöl, "Canan Karatay'ın bu açıklamalarından sonra tavuk döner sektöründe yüzde 30 düşüş yaşanmış. Bu tür şikayetler aldık." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay İbrahim Bingöl TÜRES

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