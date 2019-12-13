Prof. Dr. Karatay'ın "tavuk döner" açıklamasına suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyeleri, bir röportajında tavuk döner ve tavuk döner işi yapanlarla ilgili kullandığı ifadelerle bu piyasanın fiyatlarını etkilediğini iddia ettikleri Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve başkan yardımcısı Ahmet Küçük ile dernek üyeleri, Prof. Dr. Karatay aleyhine hazırlanan suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

TÜRES'in şikayetçi olduğu, dernek başkanı Ramazan Bingöl'ün beyanlarının yer aldığı dilekçede, Canan Karatay'ın, bir röportajında kullandığı, "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor." ifadeleri nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesi kapsamında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülen "işçi ücretleri veya besin ve malların fiyatlarını etkilemek" suçundan yargılanması talep edildi.

Adliye önünde açıklama yapan Ramazan Bingöl, besin piyasasında iyi hizmet sunulabilmesi için yıllardır mücadele ettiklerini belirterek, cebinde 5-6 lira bulunan bir insanın da sağlıklı yapılan tavuk döneri yediğini söyledi.