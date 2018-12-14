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Prof. Dr. Karatepe: Kanser yanlış beslenmeyle başlıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.12.2018 17:14 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Belediyesi Kadın Kent Konseyi'nin İstanbul'daki özel hastaneler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Hasta Okulu Seminerleri, “Beslenme Alışkanlıklarımız Kanser Riskinizi Belirliyor” konusu ile devam etti.

Prof. Dr. Karatepe: Kanser yanlış beslenmeyle başlıyor

İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Belediyesi Kadın Kent Konseyi'nin İstanbul'daki özel hastaneler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Hasta Okulu Seminerleri, “Beslenme Alışkanlıklarımız Kanser Riskinizi Belirliyor” konusu ile devam etti.

Kağıthane Belediyesi’nin Hasta Okulu seminerleri devam ediyor. Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen seminere Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, alkol ve sigara kullanımıyla, beslenme alışkanlıkları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“YAĞLI HAYVANSAL GIDALARI TÜKETMEK KANSER YAPIYOR”

Prof. Dr. Karatepe, alkolün başta karaciğer, baş, boyun, yemek borusu, gırtlak, kalın bağırsak kanserlerine neden olduğunu söyledi.

Karatepe sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumumuzda artık dışarıda yapılmış rafine besinlere ulaşmak çok kolay. Bu yüzden de yanlış beslenmeye bağlı sıkıntılar giderek artıyor. Hatta modern çağın hastalığı olmaktadır. Beslenme bozukluğu, obezite, bununla ilgili olarak kanser yanlış beslenmeyle başlıyor. Yanlış beslenme vücudumuz için gerekli olan bazı besinleri eksik ya da fazla almış olmak demektir. Fazla alındığında vücuda zarar veren besinler vardır. Eğer aşırı derecede yağlı hayvansal gıdaları bol tüketiyorsak bunlar meme, rahim, prostat, kalın bağırsak gibikanserlere neden oluyor. “

“PROTEİN ALIMINI EKSİK YAPARSAK GELİŞME FONKSİYONLARIMIZ BOZULUR

Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe ,”Vücudumuza gerekli proteini almamız gerekiyor. Proteinlerde genelde hayvansal gıdalarda ve bitkisel gıdalardan alınır. Biz eğer protein alımını eksik yaparsak büyüme, gelişme gibi fonksiyonlarımız bozulur” dedi.

“KIZARTMALARDAN UZAK DURUN”

Fazla yağ tüketiminin zararlarından bahseden Prof. Dr. Karatepe,”Et gibi besinleri aşırı derecede yağda kızartıyorsanız bundan hemen uzak durunuz” şeklinde tavsiyelerde de bulundu.

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