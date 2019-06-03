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Prof. Dr. Kaşkaloğlu: “Teknoloji odaklı 19 başarılı yılı geride bıraktık”

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Kaşkaloğlu: “Teknoloji odaklı 19 başarılı yılı geride bıraktık”

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nin 19’uncu kuruluş yıldönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu ve Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu tarafından 2000 yılında kurulan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, dünya standartlarında tanı ve tedavi hizmetleriyle sektörde 19 yılı geride bıraktı.
Yıl dönümü nedeniyle değerlendirmede bulunan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, her zaman tıbbı ön planda tutarak hizmet verdiklerini kaydederek, bu başarının sırrının hasta memnuniyeti odaklı kalite anlayışı, hekim deneyimi ve sürekli yükselen teknoloji olduğunu söyledi.
Bugüne dek yurtiçi ve yurtdışından binlerce hastayı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Kaşkaloğlu, modern tıbbın tüm olanaklarını kullandıklarını ve dünyada göz sağlığı alanındaki tüm gelişmeleri aynı anda Türkiye’de uyguladıklarına dikkat çekti.
Lasik ve katarakt ameliyatları konusunda elde ettikleri başarılı sonuçların kendileri için en önemli referans olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Hastanemizde tıbbi donanımın en iyisini kullanmak, en iyi doktorlarla çalışmak ve bunları en iyi şekilde hastalara sunmak başlıca hedefimizdir. Türkiye’de göz hastalıkları branşında kabul gören saygın ve aranan markalar arasındayız” diye konuştu.
“Teknoloji ve uzmanlık ön planda”
Günümüzde hastaların da çok bilinçlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Hastalar, en iyi hizmeti alabilmek için hem yüksek teknoloji arıyorlar; hem de konusunda uzman hekime tedavi olmak istiyorlar. Burada uzmanlaşmanın önemi de ortaya çıkıyor. Göz gibi küçük bir organda bile farklı uzmanlık alanları var. Kimi hekim katarakt ameliyatında branşlaşırken; kimi hekim ise retina ve lazer konusunda uzmanlaşıyor. Teknoloji, insanın önemini azaltıyor gibi görünse de aslında tam tersi bir durum geçerli. En son teknolojiyi o alanda en çok deneyim yapmış ve ustalaşmış göz doktoru daha başarılı bir şekilde kullanıyor. Ameliyatlar süre olarak da çok kısaldı. Ama sürenin kısa olması ameliyatı basitleştirmez; yalnızca teknolojiye bağlı olarak hastanın konforunu artıracak bir avantaj sağlar” ifadesini kullandı.
Sağlıkta kalite ödülü
Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sonucu Mart 2019’da başarı ödülü aldıklarını da vurguladı.
İzmir’de kamu, özel, üniversite ve belediye hastaneleri arasında 95 ve üzeri puan alan hastaneler arasında yer almaktan ötürü gurur duyduklarını dile getiren Kaşkaloğlu, yıllardır kalite çıtasını daha da yükseğe çıkarmak için çalıştıklarının altını çizdi.

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