Prof. Dr. Kaya:

Türk Radyoloji Derneği (TRD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Kaya, “Ülkemizde en büyük sorunlardan bir tanesi radyolojik tetkiklerin kontrolsüzce fazla kullanılması. Bu durum ihtiyacı olanların istedikleri gibi tetkik yaptıramamalarına mani oluyor” dedi.

TRD Samsun Şubesince gerçekleştirilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de (OMÜ) desteklediği “Tanısal Görüntülemede Radyasyon Güvenliği Sempozyumu” gerçekleştirildi.

“İlgi oldukça yüksek”

Bir otelde gerçekleştirilen sempozyum hakkında bilgi veren Sempozyum Başkanı OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Ceyhan Bilgici, sempozyumda tanısal radyolojik incelemelerde alınan radyasyon dozlarından ve bu radyasyonun olası tehlikelerinden ve risklerinden bahsedeceklerini belirterek, “Bunun için nasıl önlemler alınmalı, radyasyonu azaltmak için hem hastaların hem çalışanların nasıl önlemler almaları gerektiği konusunda bir toplantı düzenleyeceğiz. Katılım oldukça yüksek. Çevre illerden de oldukça ilgi var. Katılımcılarımız ise radyologlar, radyoloji teknisyenleri, fizikçiler, klinik doktorları. Bu konu Türkiye ve dünyada gündemde bir konu. Çünkü insanlar tomografi çektiriyor, radyasyon içeriyor sonuçta ve bu insanlarda bir korku oluşturuyor ‘bu beni kanser yapar mı’ diye. Bu tür riskler gündemde. Ortalıkta da bilgi kirliliği var. İnsanlar ya konuyu çok abartıyor ve gerekli olduğu halde bu tetkikleri yaptırmamaya kadar gidiyor. Ya da bu risklerden çok haberdar değil kendileri istiyor. Biz bu aradaki dengeyi sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.