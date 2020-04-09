Prof. Dr. Kayhan tarih verdi: Kurallara uyarsak haziran gibi normale dönebiliriz

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgına dönüşen Covid-19 pandemisiyle mücadele çok boyutlu sürüyor. Salgının başladığı Çin’de vaka sayılarında düşüş trendinin başladığı ve normal yaşama geçiş haberleri gelirken ABD, İtalya ve İspanya salgının en riskli dönemlerini yaşıyor. Pandemi günlerinin en çok merak edilen sorularından birisi pik noktası ne olacak, ne zaman bitecek? sorularına Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan cevap verdi ve salgının ülkemizdeki seyri ile açıklanan rakamları değerlendirdi. Şu anda tanı konulan vakaların bir hafta önce virüs bulaşmış olduğu öngörülen hastalar olduğunu belirten Prof. Dr. Servet Kayhan, “Geçen hafta virüs pozitif olan hastaları biz bir hafta sonra görüyoruz. Şu anda pozitif olan hastaları da bir bu kadar süre sonra tanı konulmuş olarak göreceğiz. Bu durum hasta olan kişilerin tespitinin ve hastalık belirtisi olabilecek kişilerin izolasyonunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

“İZOLE OLMAYAN 1 KİŞİ 30 KİŞİYİ HASTA EDİYOR” Önümüzdeki günlerde her bir bireyin bilinçlenmesi ve koruyucu önlemleri almasına bağlı olarak virüsün yayılma hızının azalabileceğinin de öngörülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Servet Kayhan, “Bu noktada ülke nüfuslarının yaş dağılım profili de önemli. Çünkü gençler ve çocuklarda hastalık daha hafif atlatılıyor. İleri yaşlarda, 50 ve 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlarda risk artmakta. Türkiye’de salgının pik noktası konusunda bir rakam söylemek mümkün değil. Bulaştırıcı kişilere hızla tanı konulması ve izole edilmesi önemli. Bulaştırıcı kişi kendisini izole etmezse 15-30 kişiyi hasta ettiğine dair kötü örnekler var. Şu anda biz bunu yoğun olarak İstanbul’da görüyoruz” dedi.



ÇİN, ABD, İTALYA, İSPANYA VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI



Ülkemizde 11 Mart’tan bu yana açıklanan 1 vakadan başlayarak özellikle yoğun nüfusun yaşadığı bölgelerde pozitif vakaların giderek arttığını vurgulayan Prof. Dr. Kayhan, “Vaka sayılarının daha da artmaması koruyucu önlemlerin uygulanmasına bağlı. Biz 80 milyondan fazla bir ülkeyiz. Herkesin hasta olacağını öngörmüyoruz ama bu kadar bulaşıcı bir virüsle karşı karşıya iken hastalık şüphesi olabilecek kişilerin dışarıda dolaşması bu rakamları çok daha ileriye götürebilir” şeklinde konuştu.