Prof. Dr. Kayıhan Pala kimdir? COVID-19 İzleme Grubu Üyesi Kayıhan Pala kaç yaşında? Prof. Dr. Kayıhan Pala uzmanlığı ne?

Türk Tabipleri Birliği COVID-19 izleme Grubu üyesi olan Prof. Dr. Kayıhan Pala, her sabah FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oluyor. Prof. Dr. Kayıhan Pala, üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden bir dönem milletvekili aday adayı olmak adına görevini bırakmıştı.

PROF. DR. KAYIHAN PALA KİMDİR?

Kayıhan Pala, 1964 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Pala, Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. Daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.

Zorunlu hizmetini 1988-1990 yıllarında Rize Muradiye Sağlık Ocağı'nda yerine getiren Kayıhan Pala, 1993 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında tamamladı. 1997 yılından bu yana, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çalışmalarını sürdüren Pala, 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı.