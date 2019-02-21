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Prof. Dr. Kemal Karpat, hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 07:56 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihçi Prof.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada tarihçi, yazar Kemal Karpat'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kalın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İlim ve fikir dünyamızın mümtaz şahsiyetlerinden Kemal Karpat Hoca, 96 yaşında Hakk’a yürüdü. Geride yüzlerce eser, talebe ve hatıra bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Vasiyeti gereği cenazesi Türkiye’de defnedilecektir."

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