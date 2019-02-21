HABER

PROF. DR. KEMAL KARPAT ,HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 07:56 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihçi Prof.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada tarihçi, yazar Kemal Karpat'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kalın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İlim ve fikir dünyamızın mümtaz şahsiyetlerinden Kemal Karpat Hoca, 96 yaşında Hakk’a yürüdü. Geride yüzlerce eser, talebe ve hatıra bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Vasiyeti gereği cenazesi Türkiye’de defnedilecektir."

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisiTürkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi
İzmir'de korkunç kaza! Gören inanamadıİzmir'de korkunç kaza! Gören inanamadı
Ünlü tarihçi hayatını kaybettiÜnlü tarihçi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayvacık'ta depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'de okullar tatil mi? Depremin ardından Ayvacık Belediye Başkanı duyurdu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda gözaltılar var

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda gözaltılar var

Adana'da bir garip olay! Önce polise, ardından vatandaşa çarptı

Önce polise, ardından vatandaşa çarptı!

İzmir Dikili'de 46 kaçak yakalandı!

Böyle yakalandılar! Kadın ve çocuklar da var...

İzmir'de korkunç kaza! Gören inanamadı

İzmir'de korkunç kaza! Gören inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.