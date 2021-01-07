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  4. Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılmalı

Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılmalı

07.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılmalı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Bana göre önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilmemiz gerekiyor. Okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli, yani okulları devam ettirmeliyiz. Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerekiyor" dedi

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kısıtlamalarla beraber Türkiye'de koronavirüs salgınının önemli bir oranda kontrol edilebilir duruma geldiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Şu anda hastanelere başvurular önemli oranda düştü. Hastanelerimizde boş yataklarımız var. Yine yanı zamanda yoğun bakım ünitelerinde de boş yataklarımız söz konusu. Mesela Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuru sayısı bin olurken, bugün 200 başvuru oluyor. Ankara genelinde de yüzde 80 azaldı, rahatlama söz konusu" diye konuştu.

'DAHA BÜYÜK SALGIN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Prof. Dr. Aydın, önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilmen olması gerektiğini kaydederek, "Başta güz döneminde yaptığımız gibi değil de, okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli yani okulları devam ettirmeliyiz. Bir ülkenin geleceği eğitim üzerine kurgulanacaksa, en son okullarla ilgili kısıtlamaları yapmalıyız. Geri kalanlarını ona göre planlamamız lazım. Yaklaşık 10 ay oldu; artık toplumda önemli bir oranda virüsle karşılaşmış ve savunma hücreleri olan insanlar oluşmaya başladı. Özellikle büyük metropollerde, kalabalık ortamlarda yaşayan ve çalışan ile hayatını böyle idam ettiren kesimlerde belirli bir oranda bağışıklık da oluştu. Bu oranı da hesaba katarsak, daha büyük salgınlar olmayacağını düşünüyorum. Önümüzde 14 Ocak gibi aşılanma çalışmalarının yapılmasını bekliyoruz. Aşının da başladığını hesaba katacak olursak, 15 Ocak'tan itibaren kısıtlamaların kaldırılması konuşulması, planlanmalıdır" dedi.

'SÖMESTR TATİLİNDEN SONRA AÇILABİLİR'

Prof. Dr. Aydın, önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilme olması gerektiğine dikkat çekerek, "Okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli, yani okulları devam ettirmeliyiz. Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerekiyor. Sömestr tatilden sonra okulların açılmasını çok önemsiyorsak, toplumsal bir bilinç ile okulların açılabileceği diğer bütün faktörleri yerine getirmemiz lazım; yoksa kamusal bir uygulamayla bu çok zor. Okulların açılabilmesi ve çocuklarımızın eğitime devam edebilmesi için 1 aylık sürede 'ne yapmamız gerekiyor' herkes kendi kendine sormalı ve sohbet konumuz bu olmalıdır. Bunu sağlarsak, o zaman salgını kontrol etmiş olur, okullarımızı da açmış oluruz" ifadelerini kullandı.

DHA

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