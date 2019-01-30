HABER

Prof. Dr. Kılıçarslan Türk Üroloji Derneği Başkanı oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 05:07 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, Türk Üroloji Derneği başkanlığına seçildi.
BUÜ Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve 2005 yılından itibaren Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda görevini sürdüren Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, önceki ay yapılan genel kurul ile Türk Üroloji Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi. Yaptığı başarılı çalışmalar ile BUÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nın adını Türkiye ve yurtdışında duyurmayı başaran akademisyenlerden birisi olan Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, 2018 yılı Aralık ayında yapılan seçimler ile Türk Üroloji Derneği Başkanı oldu.
BUÜ Tıp Fakültesi’nde 14 yıldır görev yapan Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, yapılan genel kurul ile göreve geldiklerini ve bu süreçte derneğe en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacaklarını söyledi. Yönetiminde yer alan bütün arkadaşlarına minnettâr olduğunu açıklayan Kılıçarslan, bu güvene lâyık olacak çalışmalar ortaya koyacaklarını belirtti.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Doktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesiDoktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesi
Hareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeniHareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.