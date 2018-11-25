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Prof. Dr. Kongar: Okullarda tarih doğru anlatılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi'nce 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla düzenlenen söyleşide konuşan Prof.

Prof. Dr. Kongar: Okullarda tarih doğru anlatılmıyor

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi'nce 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla düzenlenen söyleşide konuşan Prof. Dr. Emre Kongar, "Okullarda tarih doğru anlatılmıyor, çarpıtılıyor. Geleceğe ışık tutmak için en başta eğitime büyük önem verilmeli" dedi.
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla söyleşi düzenlendi. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, araştırmacı ve yazar Prof. Dr. Emre Kongar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çoğu öğretmen yaklaşık bin kişi katıldı. Prof. Dr. Kongar, söyleşide, geleceğe ışık tutulması için eğitime büyük önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Tarih dersinin önemine değinen Kongar, "Ne yazık ki gelinen noktada, Türkiye'de parlamenter düzen yok edilmiştir. Demokrasinin yeniden kurulması kaçınılmazdır. Bunun başlangıç noktası yerel yönetimlerdir, başlangıç tarihi ise yerel seçimlerdir. Okullarda tarih doğru anlatılmıyor, çarpıtılıyor. Geleceğe ışık tutmak için en başta eğitime büyük önem verilmeli. Karşıyaka Belediyesi'nin eğitim ve çocuk üzerine hayata geçirdiği yatırımlar bu anlamda ülke için iyi örneklerdir. Başta Evrensel Değerler Çocuk Müzesi olmak üzere tüm müzeleri gezdim. Karşıyaka Belediyesi'nin sadece eğitime yaptığı destek bile övgüye değerdir, Türkiye'ye örnektir" diye konuştu.

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Prof. Dr. Kongar: Okullarda tarih doğru anlatılmıyorProf. Dr. Kongar: Okullarda tarih doğru anlatılmıyorProf. Dr. Kongar: Okullarda tarih doğru anlatılmıyorProf. Dr. Kongar: Okullarda tarih doğru anlatılmıyor

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