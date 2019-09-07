HABER

Prof. Dr. Kumsar, Bozkurt depreminin raporunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 15:36 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.

Prof. Dr. Kumsar, Bozkurt depreminin raporunu açıkladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, 8 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili bölgede yaptıkları inceleme sonrası rapor hazırladı. Prof. Dr. Kumsar, depremin fay parçalarından birinin kırılması sonucu meydana geldiğini, bölgedeki aktif fayların 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, hasarın ise binalarda zayıf yapı malzemelerinin kullanılmasından kaynaklandığını açıkladı.
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, 8 Ağustos'ta saat 14.25'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili bölgede inceleme yaptıktan sonra rapor hazırladı. Yazılı açıklama yapan Kumsar, raporda, depremin bölgedeki yerleşim yerlerindeki kerpiç, briket ve tuğla ile yapılan yığma yapılarda ve betonarme yapılarda hasara neden olduğunu belirterek, "Deprem sonucu özellikle Bozkurt ilçe merkezi ve mahallelerinde, Çardak ilçe merkezi ile bu ilçeye bağlı mahallelerdeki yapılarda ağır hasarlara, Çardak Havaalanı'nın bazı yapılarında da hafif hasarlara neden olmuştur. Meydana gelen deprem, uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, genişliği yaklaşık 13 kilometre olan Acıgöl-Bozkurt çöküntü alanını sınırlayan eğim atımlı aktif normal fay parçalarından birinin kırılması sonucu meydana gelmiştir" dedi.
HASARIN NEDENİ ZAYIF YAPI MALZEMESİ
Hasarların nedenleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kumsar, şöyle devam etti:
"Depremin merkez üssüne yakın Armutalan köyü, Mecidiye, Avdan ve Hayrettinköy gibi yerleşim yerlerinde zemin yapısının sıkı, orta sıkı ve yeraltı suyunun derinlerde olmasına rağmen delikli tuğla ve briket ile yapılmış yığma, kerpiç ve taş örme yapılarda önemli hasarlar meydana gelmiştir. Bu hasarların başlıca nedenleri, bu mahallelerin ana depremin merkez üssüne yakın olmaları, yapıların yığma ve kerpiç yapı olmasıdır."
Açıklamasını sürdüren Prof. Dr. Kumsar, "Acıgöl, Bozkurt, Çardak Havaalanı, Çardak Organize Sanayi alanı, ova içindeki ve kenarındaki mahallelerde mevcut ve yeni gelişecek yapılaşmalarda bu deprem gerçeği, bölgenin jeolojik yapısı, ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik araştırmalar, hidrojeoloji ve su kimyası detaylı olarak çalışılmalı; zeminlerin fiziksel, mekanik ve dinamik özellikleri belirlenerek, mikro bölgelendirme çalışmaları yapılmalıdır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Prof. Dr. Kumsar, Bozkurt depreminin raporunu açıkladıProf. Dr. Kumsar, Bozkurt depreminin raporunu açıkladıProf. Dr. Kumsar, Bozkurt depreminin raporunu açıkladı

PARTNERMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleriMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleri
TVHB Merkez Konseyi, logo karartma eylemini sonlandırdıTVHB Merkez Konseyi, logo karartma eylemini sonlandırdı
Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı ROSS ile görüştü Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı ROSS ile görüştü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Bu fotoğraf paylaşıldı

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Bu fotoğraf paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

Hareketlilik başladı! Zırhlı araçlar hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a tepki!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Kafa kafaya girdiler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.