Prof. Dr. Kumsar: “Elazığ depremi Denizli için deprem riski oluşturmuyor"

Türkiye’de ardı ardına devam eden depremlere ilişkin açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Elazığ’da meydana gelen depremin Denizli için şu anlık risk olmadığını söyledi. Türkiye genelinde ve geçtiğimiz aylarda Denizli’nin Acıpayam, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde meydana gelen ve hala devam eden depremler sonrası Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, önemli açıklamalarda bulundu. Elazığ’da yaşanan depremin Denizli’deki aktif olan fayları harekete geçirme riskinin şu anda olmadığını ifade eden Kumsar, "Elazığ’da meydana gelen deprem Türkiye’nin aktif olan iki büyük fay zonelarından bir tanesinde dolayısıyla zaman zaman bölgede farklı büyüklüklerde depremlerde meydana gelecektir. Mart ayında Acıpayam ovasında 5,5 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Bu depremin artçıları hala devam ediyor. Çardak, Bozkurt’ta ağustos ayında meydana gelen depremin artçıları hala devam ediyor. Bu meydana gelen küçük yani 1,0-1,5-2,0 bazen 3,0 yaklaşıyor. O depremler o büyüklükte ki depremler meydana gelen önceki depremin artçıları. Diğer şu andaki Elazığ depreminin bunlarla herhangi bir ilişkisi yok şu anda bağlantısı yok” dedi.

“Önemli olan kentlerimizi depreme hazır hale getirmemiz lazım”

Türkiye’de bulunan fay bölgelerinden dolayı sürekli deprem beklentisi içerisinde olduklarını dile getiren prof. Dr. Kumsar, “Elazığ’da yaşanan deprem Doğu Anadolu fayı üzerinde aktif bir fay zone olan bir deprem dolayısıyla bu bölgede 6.0 üzerinde depremlerin sürekli beklendiği fay zone burası. Önemli olan kentlerimizi, yaşam alanlarımızı buna hazır hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla yapılaşma açısından diğer toplanma alanları açısından vs. yapılarımızı önceden güçlendirmemiz lazım. Jeolojik yapıyı, zemin çalışmalarını jeo-teknik olarak önceden çalışmamız lazım ona göre hasar görebilecek yapıları önceden belirleyerek bu depreme karşı eğer dayanıksızsa bu yapılar ile ilgili hızlı bir şekilde iyileştirme ve yahutta yenileme yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Denizli’yi etkileyecek olan deprem maksimum 6,8”

Ege bölgesinde çok sayıda aktif fay hattının olduğunu sile getiren Prof. Dr. Kumsar, “Hem Kuzey Anadolu fayı hem Doğu Anadolu fayı beraberinde egede burada ki faylar aktif çok sayıda fay var. Ve bu fayların farklı zamanlarda farklı büyüklüklerde deprem üretme potansiyelleri çok zamanı geldiğinde her fay tekrar kırılacaktır. Acıpayam ve Bozkurt depremleri Denizli havzasındaki beklediğimiz, büyüklüğünü daha önce hesapladığımız depremlerden bağımsız depremler bunlar. Denizli ovasını etkileyecek olan depremin maksimum büyüklüğünü 6,8 olarak ön gördük, çalıştık, bunu yayınladık” diye konuştu.



