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  4. Prof. Dr. Kurşun: Irak, Osmanlı döneminin tecrübelerini hatırlamalı

Prof. Dr. Kurşun: Irak, Osmanlı döneminin tecrübelerini hatırlamalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

Bağdat, Osmanlı dönemindeki kimliğiyle ?Uluslararası Osmanlı Bağdat?ı Sempozyumu?nda ele alındı.

İSTANBUL, (DHA)- Bağdat, Osmanlı dönemindeki kimliğiyle ?Uluslararası Osmanlı Bağdat?ı Sempozyumu?nda ele alındı. FSMVÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, ?Osmanlı tecrübesi bugün bir kez daha hatırlanmalıdır. Bunun için çalışıyoruz? diye konuştu.
Kanuni Sultan Süleyman?ın 1535?te Bağdat?a girmesi ile başlayan ve 1917 yılında İngilizlerin Bağdat?ı işgali ile sonuçlanan bu süreç, Osmanlı Bağdat?ı olarak biliniyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM), İmam-ı Azam Ebu Hanife İlim ve Araştırma Vakfı, Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle düzenlen ?Uluslararası Osmanlı Bağdat?ı Sempozyumu?nda, Osmanlı Bağdat?ının son dönemine mercek altına alınıyor. 3 gün sürecek sempozyumda, Irak ve Arap dünyasının tarihçileri, Osmanlı tecrübesinin yeniden oranın halkı, yöneticileri, idarecileri, tarafından kullanılabilir hale getirilip getirilemeyeceğini tartışacak.
?SON ASIR, MODERN IRAK?IN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMIŞTIR?
Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, son asrın bugünkü modern Irak?ın ortaya çıkmasını sağlayan dönem olduğunu vurgulayarak, ?Modern Irak kurulduktan sonra, Osmanlı?nın son döneminde yapılmış olan idari düzenlemeler, sosyal hayat ile ilgili düzenlemeler, eğitimle ilgili düzenlemelerin büyük bir çoğunluğunu modern Irak miras olarak almıştır. Zaman içerisinde maalesef Irak 3 kere yıkılıp, yeniden kurulmuştur. Krallık dönemi, Cumhuriyet dönemi, onun arkasından Saddam dönemi ve bugünkü Amerikan işgaliyle oluşan durum söz konusudur. Doğal olarak geriye doğru baktığımızda 1831?den 1917?ye kadar olan Osmanlı döneminin uygulamalarına baktığımızda tarihçilerin tamamı o dönemin bugünkünden çok daha anlamlı ve iyi olduğu kanaatindeler. Biz de bundan hareketle, Osmanlı tecrübesini yeniden hatırlatmak ve şu anda kurulma aşamasındaki yeni Irak?ın bu tecrübeden istifade etmesini sağlamayı amaçlıyoruz? dedi.
?TECRÜBELERİN HATIRLANMASI GEREKİR?
Osmanlı tecrübesinin bugün bir kez daha hatırlanması gerektiğini dile getiren Kurşun, ?Iraklılar geçmişte çok uzun zaman çatışma olmadan, sorunlar yaşamadan, birbirlerini yok etmeden de yaşayabilmişlerdir. Bunu hangi dinamiklerle yapmışlardı? Bunu hatırlatmayı amaçlıyoruz? diye konuştu.
OSMANLI DÖNEMİNDEKİ ESERLERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz ise, ?Irak ve Bağdat bölgelerinde Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan eserlerin sürekliliğini sağlayarak bugünlere ve yarınlara taşımaya çalışırken, bugün de yeni eserlerin temellerini atarak geleceğe yönelik bir süreklilik arayışı içerisindeyiz. Türkiye?nin sadece gelmiş olduğu 2000?li yıllardaki uluslararasılaşma çabalarıyla bütün dünyada bir siyasi aktör olarak belirginleşmesinin temel göstergelerinden biridir. Bize bu yönde fırsat veren, destek veren Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmek istiyorum? dedi.

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