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Prof. Dr. Kutoğlu: Trablus'ta denizden gelen ses suni bir olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Libya'nın başkenti Trablus’ta denizden geldiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan sesin, belgesellerden alınan balina sesi olduğunu söyledi. 2012 yılında İstanbul'da da duyulduğu ileri sürülen sesin bilimsel bir karşılığı olmadığını söyleyen Kutoğlu, "Bir belgeselden kaydedilerek, dışarıya verilen bir ses. Ayrıca 'War Of The Worlds' dizisinin seslerinden de alınmış. Tamamen internet üzerinden yapılan, bir aldatmacadan ibaret, suni bir olay" dedi.
Trablus’ta denizden geldiği iddia edilen uğultu şeklindeki sesler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Twitter'da birçok kullanıcı, Trablus’ta çekilen videoları ve ses kayıtlarını paylaşarak, farklı yorumlarda bulundu. Dünyanın farklı yerlerindeki Twitter kullanıcılarının da ilgisini çeken seslerin kaynağı merak konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise aynı seslerin, 22 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da da duyulduğunu öne sürdü.
BEÜ Geometik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, dinlediği seslerin, bilimsel bir karşılığının olmadığını söyledi. Seslerin film ya da belgesellerden alınan sesler olduğunu ifade eden Kutoğlu, şöyle konuştu:
"Sesleri araştırdım. Bilimsel çalışmalarda cihazlarla elde edilen sesleri inceledim. Bunlarla ilgisi olmadığını gördüm. Belgeselleri izleyenler yakından bilirler; Balinaların kendi aralarındaki haberleşme sesleri olduğu görülüyor. Muhtemelen böyle bir belgeselden kaydedilerek, dışarıya verilen bir ses. Ayrıca bir gemi sesi buldum, bu sesin benzeri olan. Kaptan, sireniyle müzik yapıyor. Ayrıca 'War Of The Worlds' dizisinden kayıt yapılarak, sesler alınmış. Burada ses, doğadaki canlıların veya insan faaliyetiyle ilgili hiçbir sese uyum göstermiyor. Kaydın ilk kısımdaki sesler, belgesellerde insanlarımızın duyabileceği balinaların sesleri. Bunlar özel cihazlara kaydediliyor. Bunları alıp kendi cihazlarıyla dışarıya vermişler gibi gözüküyor. İkinci kısım ise filmden alınmış sesler. Bu tamamen internet üzerinden yapılan bir aldatmacadan ibaret olan suni bir olay."

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