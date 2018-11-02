Prof. Dr. Leblebici'nin Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne atanması

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nin atanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kendisinin rektörlüğünde üniversitemizin hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.
Güler Sabancı, Mütevelli Heyeti adına yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin kuruluş yıllarında özgün ve öncü sistemin oluşum sürecinde emeği geçen değerli bilim insanı Leblebici'nin, dünya çapında başarılar kazanarak İsviçre'den Sabancı Üniversitesi'ne rektör olarak dönmesinin son derece gurur verici olduğunu vurguladı.
Sabancı, "Son derece kıymetli bir bilim insanını, tüm bilim camiasında saygınlığı teslim edilen Lozan Federal Teknoloji Enstitüsündeki görevinden sonra ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kendisinin rektörlüğünde üniversitemizin hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine güvenimiz tamdır." değerlendirmesini yaptı.
Güler Sabancı, görevi devreden Prof. Dr. Zehra Sayers'e de çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
Açıklamada, Leblebici'ye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"Yusuf Leblebici, lisans derecesini 1984'te, yüksek lisans derecesini 1986'da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Leblebici, doktora derecesini 1990'da ABD'deki University of Illinois at Urbana-Champaign'de (UIUC) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 1991-1999 yılları arasında, sırasıyla UIUC'de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve VLSI Tasarım Laboratuvarı'nı kurup yönettiği Worcester Polytechnic Institute'ta (WPI) Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca 1999-2002 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Mikroelektronik Program Koordinatörü olarak mikroelektronik diploma programının geliştirilmesi görevini üstlendi. Prof. Dr. Yusuf Leblebici, 2002 yılından itibaren İsviçre'deki Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) Kürsü Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler Laboratuvarının Direktörü olarak görev yaptı. Başlıca araştırma konuları arasında, yüksek hızlı CMOS dijital ve karışık sinyalli tümleştirilmiş devrelerin tasarımı, VLSI sistemlerin bilgisayar destekli tasarımı, akıllı algılayıcı arayüzleri, yarı iletken elemanların modellenmesi ve simülasyonu ile VLSI devrelerin güvenirlik sorunları yer alıyor. Prof. Leblebici 2'si ders kitabı olmak üzere toplam 7 kitabın eş yazarıdır ve uluslararası dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış 250'yi aşkın bilimsel makalesi bulunuyor. Yusuf Leblebici, 1995'de TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü, 1999'da Joseph S. Satin Distinguished Fellow ödülünü aldı, 2009'da ise IEEE Fellow ve IEEE Circuits and Systems Society Distinguished Lecturer olarak seçildi."
Bu arada, rektörlük görevini Prof. Dr. Leblebici’ye devreden Zehra Sayers'in, öğretim üyesi olarak Sabancı Üniversitesi'nde ve aynı zamanda Almanya Hamburg'daki EMBL Laboratuvarı'nda moleküler biyoloji dalındaki çalışmalarına devam edeceği bildirildi.
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