Prof. Dr. Marsel Mesulam’a Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’nin 60’ıncı yılında ’tıp bilim’, ’tıp teşvik’, ’bilimsel araştırma destek ve tıp öğrencileri proje’ ödülleri de sahiplerini buldu. Bu seneki Tıp Onur Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Marsel Mesulam oldu. Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 60’ıncı yılı tamamlandı. İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye’nin çağdaş geleceğine duydukları umut ve güven ile yola devam ettiklerini belirterek, "Sanayi alanındaki girişimlerimiz, sosyal alandaki yatırımlarımız ile bir ağacın birbirini besleyen dalları gibi, birbirine karışarak hep göğe yükseldi. Başarısını, oluşturduğu toplumsal değer ile ölçen kurucumuz Nejat Eczacıbaşı’nın inanç ve heyecanı, bugün hepimizin ruhuna canlılık vermeye devam ediyor" diye konuştu. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi, refah düzeyinin yükselmesi ve yaşam kalitesinin artması için, kamu yönetimi, endüstri, üniversiteler, hastalar ve diğer bireylerin oluşturduğu bütün arasındaki yapıcı iletişim ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bülent Eczacıbaşı, "Nejat Eczacıbaşı’nın da aralarında bulunduğu Cumhuriyetimizin kurucu kuşağı bugün aramızda olsalar, ortak sorunlarımıza, ortak çareler aramaya devam etmemizden muhtemelen büyük mutluluk duyarlardı. Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin de en temel özelliği, çağın gereklerini yerine getiren bir bilim ve eğitim sistemine özel bir önem vermesiydi. Çağdaşlık konusundaki bu duyarlılığı sürdürmenin bugün de ortak sorumluluğumuz olduğuna yürekten inanıyorum... Çünkü, ülkemizin geleceğini hiç kuşkusuz eğitim düzeyimiz ve bilimle oluşturduğumuz değer belirleyecek. Ne mutlu ki bu yolda çalışan sizler gibi bilim insanlarımız var" dedi.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara da "Birkaç yüz yıl öncesinin aksine bugün bilimin gerekliliği ve başarısı konusunda artık tereddütümüz yok. Ancak, dünyada gittikçe yaygınlaşan bilim karşıtlığı ve maalesef bunun bilim kisvesi altında yapılıyor olması bizleri kaygılandırıyor” dedi.

Prof. Dalkara, verilen ödüllerin sadece bilim insanlarımızın başarılarını onurlandırmakla kalmadığını aynı zamanda onlara, düşüncelerini bilimsel bilgiye dönüştüren uzun ve zorlu süreçteki sabır ve emekleri için de teşekkür etmemize vesile olduğunu vurguladı. Tıp Onur Ödülü Prof. Dr. Marsel Mesulam’a

Bu seneki Tıp Onur Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Marsel Mesulam oldu. Evrensel bilime en üst düzeydeki katkıları ve Türkiye’deki pek çok akademisyen ve bilimsel etkinliğe verdiği yakın destek nedeniyle Tıp Onur Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Mesulam, davranış nörolojisi ve demans (bunama) biyolojisi alanlarında yaptığı çığır açıcı buluşlarıyla tüm dünyada tanınan başarılı bilim insanları arasında yer alıyor. İlk kez Prof. Dr. Mesulam tarafından tanımlanan demans hastalığının bağımsız bir formu olan ’primer progresif afazi sendromu’ tıp bilim tarihinde ’Mesulam hastalığı’ olarak anılıyor.

Prof. Dr. Marsel Mesulam kimdir?

Robert Kolej’i bitirdikten sonra Harvard Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve akademik kariyerini Chicago’da Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sürdüren Prof. Dr. Mesulam, hâlen kendi adıyla anılan Mesulam Kognitif Nöroloji ve Alzheimer Hastalığı Merkezi’nin direktörü ve Nöroloji Bölümü Davranışsal Nöroloji biriminin başkanı olarak görev yapıyor. Bilimsel Kurul’un değerlendirmeleri sonucunda 2019 Tıp Bilim Ödülü ise çalışmalarını periferik nöropatilerdeki akson dejenerasyonu ile periferik sinir sistemindeki Schwann hücreleri ve sinir yenilenmesi üzerine yoğunlaştıran Prof. Dr. Ahmet Höke’ye verilirken, Tıp Teşvik Ödülü’nü Doç. Dr. Uğur Canpolat, Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nü Doç. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’nü de Sena Alptekin kazandı. Ödüller

Bilimsel Kurul’un 2019 ödüllerine yapılan başvuruları değerlendirmeleri sonucunda, Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu, Johns Hopkins Üniversitesi Nöromusküler Bölümü Direktörü, American Neurological Association ve Peripheral Nerve Society yönetim kurulları üyesi ve Toxic Neuropathy Consortium’da başkan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Höke Tıp Bilim Ödülü’nü kazanırken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Uğur Canpolat Tıp Teşvik Ödülü’nün, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Ceyda Açılan Ayhan da Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nün sahibi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyetinin ardından Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde intern olarak görev yapan Sena Alptekin ise, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’ne değer bulundu.