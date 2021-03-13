Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 0-9 yaş ve gebelerle ilgili son veriler gözümüzü korkuttu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bugüne kadar güvenli kesim olarak görülen 0-9 yaş grubu çocuklar ve gebelerle ilgili ciddi uyarılarda bulundu. Ankara Masası TV programında konuşan Prof. Dr. Ceyhan şunları söyledi: "Bir taraftan eğitimi de yürütmeye çalışıyoruz ama… Önce İngiltere, arkasından İtalya, Fransa, ABD en son da İsveç iki gün önce mutant virüs daha çok özellikle 0-9 yaş arasındaki çocukları etkiliyor diye rakamlar yayınlayınca gözümüz korktu açıkçası. Şimdi 0-9 yaş grubu en az bulaştıracak ve kendileri en etkilenecek grup diye düşünürken ve o yüzden de önce kreşler, okul öncesi sınıflar açılırken… Şimdi birden bire bu tablonun ortaya çıkması, bu yaş grubunun da gerek kendi sağlıkları açısından, gerek evlerindeki riskli insanlar açısından önemli olduğu ortaya çıktı." "10-20 YAŞ ARASI DA RİSKLİ" "Şöyle bir düşünün İsviçre mesela, 0-9 yaş arasındaki vaka sayıları mutant virüsü yayınlanmaya başlayınca yüzde 132 artmış, ikinci sırada 10-20 yaş arası izliyor ve yeni yeni gebe kadınlarla ilgili bazı bilgiler gelmeye başladı. Orda da dikkatli olmalıyız.

Yani mutasyon virüs de böyle bir davranış değişikliği getiriyorsa önceden korunmada en az önem verdiğimiz grupları en çok korumamız gerektiği ortaya çıkacak. O yüzden okullarda elden geldiğince bazı tedbirler falan alınıyor ama ailelerin de çocukları eve geldiklerinde evlerinde riskli bir kişi varsa örneğin kalp hastası, kanser hastası, bağışıklık eksikliği olan, yaşı yüksek bir kişi varsa, çocukları onlarla maskesiz ve mesafesiz temas ettirmemeye çalışmaları lazım." KÜRESEL AŞILAMA ÖNEMLİ "Aşılar hiçbirimizin beklemediği erken bir dönemde geliştirildi ve kullanıma girdi. Görmediğimiz bir hızla hazırlandı ve konuldu önümüze… Bu tabi çok büyük bir avantaj. Bu bir salgını bitirmenin en etkili ve insancıl yönü aşılama… Ama konu bir pandemi olunca, yani küresel bir salgın olunca yeteri kadar insan dünyada bağışık hale gelmedikçe kendimizi güvende hissedemeyiz. Unutmayalım ki bu salgın Çin’de bir insanın yarasa temasıyla başladı. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı, 130 ülkede henüz aşıya ulaşılamadı. Diyelim biz bitirdik, Angola’da devam ediyor. O gelip Türkiye’de yeni bir salgın dalgası başlatabilir.