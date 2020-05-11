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  4. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 400 bin koronavirüs hastası aramızda dolaşıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 400 bin koronavirüs hastası aramızda dolaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 23:30 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle ilgili gevşetilen tedbirler hakkında paylaşım yaparak 400 bin koronavirüs hastasının aramızda dolaştığını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 400 bin koronavirüs hastası aramızda dolaşıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs salgına karşı alınan tedbirlerinin kısmen gevşetilmeye başlanmasıyla kuaför ve AVM'ler gibi işletmelerin açılmasının ardından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

'VİRÜS TAŞIYAN 400 BİN KİŞİ ARAMIZDA DOLAŞIYOR'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs taşıyan 400 bin kişinin aramızda dolaştığını belirterek, virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine test yapılmasını gerektiğini söyledi.

ceyhan

Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virüs bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor. Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve bulunanlara izolasyon yararlı olur."

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