Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ekranlardan ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla vatandaşları uyaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Çocuklar da en az yetişkinler kadar virüsü bulaştırıyor" dedi.

"TEST SAYISI ARTTIKÇA VAKALARIN ORTALAMA YAŞLARI DÜŞÜYOR"

Ülkede 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecinin ardından artan vaka sayıları endişelendirmeye devam ediyor. Son olarak 5 Eylül tarihinde açıklanan verilerde vaka sayısı bin 673 olarak kayıtlara geçti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, test sayısı arttıkça vakaların ortalama yaşlarının düştüğünü söyledi.

"DEĞİŞİKLİK OLMADI"

Vakaların içerisinde genç ve çocuk sayısının yüksek olması, son dönemde dillendirilmeye başlanan "Kovid-19 çocuk ve gençlerde daha sık görülmeye başlandı?" iddiasını akıllara getirirken, Prof. Dr. Ceyhan, Kovid-19'un çocuklarda görülme sıklığı açısından bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

Ceyhan, "Test sayısı arttıkça daha çok çocuğa da test yaptıkça, vakaların ortalama yaşı düşüyor ama ağır vakaların, ölen vakaların yaşları yine yüksek. Ne kadar çok test yaparsanız o kadar çok durumu daha iyi olan, daha hafif geçiren kişileri yakalayabiliyorsunuz. Eskiden mesela 10 binler civarında test yaparken şimdi 110 bin civarında test yapıyorsunuz. Dolayısıyla bulduğunuz vakaların ortalama yaşı daha düşük çıkıyor. Bütün dünyada böyle. Yoksa virüs birden bire çocuklarda daha çok görülmeye başlandı ya da gençlerde daha çok görülmeye başlandı değil. Olay tamamen sizin yaptığınız test miktarınızı yaygınlaştırmanız" ifadelerini kullandı.