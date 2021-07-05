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  4. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

05.07.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs aşıları ile ilgili olarak kulaktan dolma yorumlara adete ateş püskürdü. Ceyhan "Bir insanın aklını çelersiniz, zarar görür, hayatını kaybeder ve bunun vebaliyle uyuyamazsınız." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

Pandeminin ilk dönemlerinden beri koronavirüs ve koronavirüs aşıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son olarak kulaktan dolma bilgilerle yapılan yorumlara ateş püskürdü. Ceyhan, "Karpuz alırken bile o karpuzu satan insanın deneyimine güvenerek sen benim için seç bir tane derim." dedi.

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"BUNUN VEBALİYLE UYUYAMAZSINIZ"

Prof. Dr. Ceyhan, “İş aşıya geldiğinde herkes uzman kesiliyor” dedi. Ceyhan uyarılarda bulunarak "Google üniversitesinden mezun olduklarını düşünerek o zaman bu salgın bitmez bak. 6 sene tıp fakültesi, 4 yıl bir ilgili bir branşta ihtisas, bunun üzerine 3 yıl yüksek ihtisas, nereden bakarsanız bakın 25 seneden önce olmaz. Bir insanın aklını çelersiniz, zarar görür, hayatını kaybeder ve bunun vebaliyle uyuyamazsınız." ifadelerini kullandı.

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"MUTLAKA BİR YA DA BİRKAÇ MUTASYONA UĞRUYOR"

Prof. Dr. Ceyhan, "Arada eğer aşı olmayanlar varsa hızlıca orada, aynı virüs bir kişiden öbürüne ondan öbürüne derken 20 defa bulaş gösterirse mutlaka bir ya da birkaç mutasyona uğruyor." dedi. Öte yandan Ceyhan, aşı olmayanlarla ilgili olarak "Ve o aşı olmayanlar insanların dükkanlarının geç açılmasına, insanların dükkanlarının iş yapmamasına, belki bir süre sonra tekrar kapanmasına en büyük neden teşkil edecek." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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