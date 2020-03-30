Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye'nin çok kritik bir dönemde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, şu anda oldukça ciddi bir vaka artış hızıyla ilerlediklerini ifade ederek, "Dolayısıyla kontrol etmemiz gereken vaka sayısı gittikçe de artıyor. Yani 9-10 bin vaka varken olayı kontrol altına almakla 100-150 bin vaka olduğu zaman kontrol altına almak çok farklı. Ve önümüzdeki 5-6 günlük sürede tedbirlere yeteri kadar uymazsak o sürenin sonunda artık çok uğraşsak da bu durumu kontrol altına almamız çok zorlaşabilir. O yüzden ilk olarak bu vaka artış hızını yavaşlatmak zorundayız. Aksi takdirde hem çok kayıp verebiliriz hem de sağlık sistemine çok ciddi bir yük biner ve sistem bunu taşıyamayabilir. Dolayısıyla önümüzdeki 5-6 günlük sürede o ciddi tedbirleri almazsak sıkıntı doğacaktır. Fakat bu dediklerim de yanlış anlaşılmasın. Bunu hastalığa karşı '5-6 gün sonra gevşeyebiliriz' anlamında demiyorum. Bu iş daha uzun sürecek; ama bu 5-6 günde bu tedbirlere sıkı bir şekilde uymalıyız" ifadelerini kullandı.

'KONTROLLÜ YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ' Prof. Dr. Ceyhan, dünyada son vaka görülene kadar salgın riskinin koronavirüsü kontrol altına almış ülkelerde de devam edeceğini savunarak, "Örneğin Çin, Güney Kore, Japonya bu işi kontrol altına almaya başladı; ama en ufak bir şekilde gevşerlerse ve diğer ülkelerde de vaka görüldüğü için virüs çok rahatlıkla oraya girip 2'nci bir salgın dalgası başlatabilir. Bu bizim için de geçerli. Biz ülkemizde kontrol altına alsak bile diğer ülkelerde salgın devam ediyorsa biz yine eski hayatımıza, 11 Mart öncesine dönmeyeceğiz. Yine kontrollü bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Belki bazı şeyler biraz daha gevşetilecek; ama kontrollü yaşama devam edeceğiz, bu da çok kısa bir süre gibi görünmüyor. Biz bunu birkaç ayda kontrol altına aldık diyelim; ama dünyada bu virüs mutasyona uğrayıp bulaşıcılık özelliğini kaybetmezse 1 yıla yakın bir süreden önce olması mümkün değil gibi görünüyor" dedi. '1 YILDAN ÖNCE BİTMESİ KOLAY DEĞİL' Prof. Dr. Ceyhan, salgının bitmesinin 3 yolu olduğunu ifade ederek, "Bunlardan biri salgın çok hızlı yayılır ve insanlığın yarısı hastalığı belirtili ya da belirtisiz bir şekilde geçirir ve bağışıklık kazanır, o zaman bitebilir. 2'nci olarak bir aşı bulunabilir. Son yol da virüsün bu arada bir mutasyona uğrayıp, bulaşıcılık özelliğini kaybetmesidir ki bu bazı grip salgınlarında görüldü. Örneğin bu mutasyon nedeniyle sars virüsü 8 ayda bitmişti. Eğer mutasyon olmazsa bu virüste bu işin bütün dünyada koronavirüs vakalarının bitmesi 1 yıldan önce kolay gibi de görünmüyor" diye konuştu.