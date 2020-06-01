HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 22:00 | Son Güncelleme

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programında yeni normalleşme sürecini değerlendirdi. Maske takmanın kesinlikle zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirten Ceyhan, sosyal mesafenin de önemine dikkat çekti. Ceyhan, "İkisi birden bozuksa kaçınılmaz vaka artışlarını gözleyeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarılar! Bu iki kurala uyulmazsa...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, NTV'de yeni normalleşme sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bu süreçte özellikle maskenin zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ceyhan, "Maske takmayanlar için yaptırım olması lazım. Bazı illerde İl Pandemi Kurulları'nın önerileri ve idarecilerin kararları doğrultusunda bu yönde karar alındı. Bunun genelleştirilmesi lazım" dedi.

"SOSYAL MESAFE YOKSA MASKENİN ÖNEMİ 10 KAT ARTAR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal mesafenin olmaması durumunda maskenin öneminin 10 kat daha artacağını belirterek, "Maske kullanılmıyorsa ve sosyal mesafe de yoksa kaçınılmaz vaka artışlarını gözleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Feci kaza! Anne ve bebeği hayatını kaybettiFeci kaza! Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

MEB'den özel okullarla ilgili flaş açıklama

MEB'den özel okullarla ilgili flaş açıklama

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti! Babası olayı anlattı

Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilmişti! Babası olayı anlattı

Tarihin en düşük kredi faiz hamlesi!

Tarihin en düşük kredi faiz hamlesi!

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Diğer Haberler
1 Haziran 2020 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da ikramiye 3'e bölündü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi

İzmir’de 45 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’de 45 sığınmacı kurtarıldı

Afyonkarahisar'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Feci kaza! Anne ve bebeği hayatını kaybetti

Başkent’te gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu

Başkent'te görsel şölen

Malları dökülen esnafın imdadına vatandaşlar koştu

Malları dökülen esnafın imdadına vatandaşlar koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.